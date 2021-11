«Troviamo una soluzione per i medici di Padova»: l'appello di Elisa Venturini

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, torna sul tema della differenza retributiva tra il personale medico all’interno della Regione del Veneto, con particolare riferimento a quelli dell’azienda di Padova.

Medici

Afferma Elisa Venturini: «Ho inviato una lettera all’assessore Manuela Lanzarin per avere nuove informazioni sulla vicenda. Nello scorso mese di luglio avevamo presentato una interrogazione a risposta urgente per conoscere come mai ci fossero significative differenze di retribuzioni tra medici di varie uls e soprattutto se ci fosse la possibilità di porre rimedio alla situazione. In quella occasione l’assessore ci aveva risposto che oltre allo stanziamento di 2.200.000 euro già ritenuto non sufficiente per assicurare la perequazione, era in corso un approfondimento contabile per verificare la fattibilità di una ulteriore e stabile integrazione dei fondi proprio per risolvere questa problematica. Oggi chiediamo se l’approfondimento è stato concluso e, con l’occasione, chiediamo anche gli schemi di contratto in uso per gli stipendi di posizione dei medici delle varie aziende sanitarie».