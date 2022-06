Dopo due anni di stop per il Covid, tornano i fuochi di Ferragosto in Prà

Dopo due anni di sto per la pandemia, tornano i fuochi di Ferragosto in Prato della Valle. Mancano dall'estate 2019. Ora che ci sono le condizioni per gli spettacoli di massa, può svolgersi anche lo spettacolo pirotecnico a cui i padovani che rimangono in città, chi abita in provincia e i turisti sono particolarmente legati. Nel 2019 la scenografia prevedeva venti minuti di emozione, con le luci create attorno ad un maestoso frontone lungo 460 metri e visibile da tutta la piazza. Il tema all'epoca era quello dell’allunaggio. Come nelle ultime edizioni pre Covid, saranno fuochi che rispetteranno gli animali. Saranno quindi fuochi ad impatto zero e con un bacino acustico che non andrà oltre Prato della Valle. Nel frattempo non ci sono ancora contratti chiusi, ma sono già iniziati gli incontri con la Questura per organizzare l'evento e la gestione dell'ordine pubblico. Sicuramente già a partire dalle 21 inizierà l’intrattenimento musicale con le esibizioni di cantanti affermati e band emergenti. Spente le luci sul palco, tutti pronti con il naso all'insù.