Addio ai tendoni delle farmacie per i tamponi, il Comune non concede più i permessi

Durante l’emergenza pandemica l’amministrazione aveva concesso gratuitamente alle farmacie della città la possibilità di allestire luoghi atti allo screening, quindi alla realizzazione di tamponi antigenici, su suolo pubblico. Dal primo aprile invece è previsto il definitivo stop, che simbolicamente dice addio al Covid.

Le farmacie

Erano 11 le farmacie che avevano beneficiato della possibilità:

FARMACIA AL SANTO, via del Santo 56.

FARMACIA ARTURO CARRARO, via Siracusa 28.

FARMACIA AI CARMINI, via Petrarca 12/14.

FARMACIA ALLA MANDRIA, via Armistizio 288/A.

FARMACIA SAVONAROLA, Piazza Mazzini 29/30.

FARMACIA SACRA FAMIGLIA, via Torino 62.

FARMACIA ANDRETTA, Piazza Garibaldi 5.

FARMACIA ALL'ANGELO, Piazza delle Erbe 54.

FARMACIA CENTRALE, via Gorizia 1.

FARMACIA AL POZZO D'ORO, via San Clemente 3.

FARMACIA PIANERI E MAURO, via VIII Febbraio 12.

La scelta

Data l’attuale situazione sanitaria, nella quale non si rende più necessaria la realizzazione di grandi quantità di tamponi antigenici, dal primo aprile verranno tolte le concessioni in essere. L’unica farmacia che ha ancora attive le strutture esterne su suolo pubblico è la Farmacia Pianieri e Mauro sul Liston. L’assessore al commercio Antonio Bressa commenta: «Fortunatamente oggi possiamo dichiarare conclusa la fase emergenziale della pandemia e la situazione sanitaria ci permette di poter ritirare le concessioni in essere per l’occupazione di suolo pubblico. Si trattava di una possibilità che in qualche modo derogava ai principi di arredo e decoro urbano che non può essere mantenuta in ordinarie situazioni. Dal primo aprile quindi anche l’ultimo simbolo rimasto nel centro storico della fase più acuta della pandemia, non ci sarà più. Le farmacie già si sono organizzate per fare in modo che questa attività di screening possa essere ospitata in spazi interni, essendo oggi i numeri di persone che ne hanno bisogno molto inferiori rispetto a mesi fa»