La storia di Starbucks, spiegata bene

Come è nato Starbucks? Come ha fatto a diventare la più grande catena di caffetterie del mondo. Daniele, uno dei responsabili dello store patavino, l'apertura è prevista per venerdì 5 luglio in piazza delle Erbe, durante la presentazione ad autorità e stampa ha voluto raccontare come è nata l'idea di Starbucks, perché si chiama così, il significato del famoso logo e una serie di curiosità tutte da scoprire.