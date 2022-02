Arrivano 65 milioni di euro per il prolungamento della “Padana Inferiore” da Carceri a Borgo Veneto

«Due infrastrutture strategiche, che solo la determinazione della Regione Veneto è riuscita a portare a casa. È stato fatto un grande lavoro, che garantisce 92 milioni di euro di finanziamenti: ora avanti tutta con le procedure per la gara d’appalto»: con queste parole Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, commenta la decisione dal Cipess, di destinare 65 milioni di euro alla realizzazione del primo stralcio funzionale della Strada regionale 10 “Padana Inferiore” da Carceri a Borgo Veneto e 27 milioni di euro per la variante Grezzanella alla SR 62 Della Cisa. «Sono due opere - aggiunge Zaia - che i territori interessati aspettano da tempo e che, pur ancora a livello di finanziamento assegnato, si avviano ad andare in porto. Contiamo tutti che le cose possano essere fatte presto e bene, pur nella consapevolezza di dover superare i ben noti ostacoli della burocrazia».

Roberto Marcato

L'assessore regionale Roberto Marcato si concentra sulla "Padana Inferiore": «Non posso che esprimere soddisfazione per un risultato importante per il territorio, che sono sicuro porterà benefici indiscussi non solo in termini infrastrutturali ma anche economici. Ringrazio la collega vicepresidente e assessore alle infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti per la determinazione dimostrata, che ha consentito di arrivare ad un risultato estremamente rilevante».