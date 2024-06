Maxi rotatoria e lavori di restauro, una via a una piazza di Padova chiuse per mesi

Quattro chiusure stradali a Padova, di cui due di lunga durata per interventi tanto importanti quanto attesi.

Via San Marco

In via San Marco chiusura per le corsie veicolari in ingresso alla città (tratto sottostante il cavalcavia C. Darwin) da lunedì 1 luglio a domenica 15 settembre con contemporanea istituzione del doppio senso di circolazione in via San Marco (corsie veicolari in uscita dalla città nel tratto sottostante il cavalcavia C. Darwin) per la realizzazione di una nuova rotatoria nell’ambito delle opere di urbanizzazione esterne del complesso commerciale “Tecnomat”.

Piazza Nichetti

Chiusura di piazza Don Luigi Nichetti (corsia veicolare sul lato sud prospiciente il complesso “ex Configliachi”) da lunedì 1 luglio a mercoledì 17 dicembre per i lavori di restauro e riqualificazione del complesso “ex Configliachi”.

Via Magenta

Chiusura di via Magenta (tratto prospiciente il numero civico 7) da lunedì 1 a venerdì 5 luglio dalle ore 8 alle ore 18 per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori di modifica alla condotta del gas.

Via Giordano Bruno

Chiusura di via Giordano Bruno (tratto compreso tra i numeri civici 60 e 64) da lunedì 1 a venerdì 5 luglio dalle ore 8.30 alle ore 18 per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori di modifica alla condotta del gas.