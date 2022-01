Strade e marciapedi, arriva un tesoretto da 11 milioni di euro per rinnovarle in tutti i quartieri

La città cresce, si sviluppa e migliora anche con le grandi opere pubbliche, ma altrettanto importanti sono i “microinterventi” nei quartieri che assicurano una manutenzione costante e accurata dell’esistente, dai marciapiedi alle buche del manto stradale fino al ripristino di guard rail, paletti di protezione e segnali stradali. Per questo l’amministrazione ha stanziato ben 11 milioni per finanziare numerosissimi lavori nei quartieri da oggi ai prossimi mesi. Si tratta dello stanziamento più rilevante con i 37 milioni restituiti alla città grazie alla sentenza favorevole del Consiglio di Stato sulla ripartizione a livello nazionale del Fondo di solidarietà comunale.

Micalizzi

Il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Micalizzi spiega: «E’ un grande investimento per la cura dei quartieri: l’attenzione alle piccole cose che migliorano il decoro, la sicurezza, l’accessibilità per tutti a prescindere dalla propria condizione fisica e danno ai quartieri un’immagine ordinata. Per i nostri quartieri vogliamo cose concrete: eliminazione di barriere architettoniche, strade in ordine, marciapiedi percorribili, attraversamenti sicuri. Servono per questo ogni anno grandi investimenti perché se tante sono le cose che abbiamo fatto ancora tante sono quelle che vogliamo fare, ma la direzione deve essere questa: non devono esistere zone ai margini o quartieri di confine abbandonati».

Marciapiedi

Ci sono 1,5 mln per marciapiedi accessibili e sicuri: «Dal buono stato e dalla percorribilità dei nostri marciapiedi dipende la possibilità per molti anziani, genitori con passeggino o persone con disabilità di poter raggiungere un luogo o un servizio. Serve la massima cura per una città alla portata di tutti e che consente una vita autonoma - prosegue Micalizzi - . Altri 6,3 mln sono finalizzati alla asfaltatura strade: vogliamo una città in ordine e che punti a garantire la migliore percorribilità e sicurezza per le nostre strade. Un investimento che raggiungerà molte strade in tutti i quartieri della città».

Pavimentazioni

Ancora 1,5 mln è destinato alle le pavimentazioni storiche, mentre 200mila euro vanno per strade bianche con l’obiettivo di mettere in sicurezza e rendere percorribili quelle strade tra città e campagna, tutelando il paesaggio e l’ambiente. I 600.000 euro di barriere metalliche sono invece un investimento per la sicurezza di tutti e finanzieranno la realizzazione di nuovi guard rail lungo la tangenziale e la viabilità di scorrimento. «Con 1 milione di euro potenziamo il progetto Camioncino “Cantiere Mobile”: 4 nuovi camioncini gireranno i nostri quartieri e si occuperanno di risolvere tutti i piccoli problemi in modo sistematico: la buca pericolosa, il paletto storto, il segnale stradale da riordinare è molto altro -spiega il vicesindaco - .Tutte le priorità saranno decise sulla base delle segnalazioni dei cittadini, le indicazioni delle consulte di quartiere e i sopralluoghi dei nostri tecnici. Sono 11 milioni complessivi di investimento: l’opera pubblica più importante è la somma di tanti interventi concreti e localizzati vicino a dove abitano le persone, nei quartieri residenziali, dove si accompagnano i bambini a scuola, dove si fa la spesa, la piazzetta vicino casa»

Giordani

Il sindaco Sergio Giordani sottolinea: «Le padovane e i padovani chiedono e noi rispondiamo. Marciapiedi, asfaltature e manutenzioni. Prendersi cura dei nostri quartieri, tutti, è in cima alle nostre priorità. Ecco perché ho deciso che lo stanziamento più corposo del tesoretto di 37 milioni dopo che abbiamo vinto un ricorso con lo Stato sia restituito alla gente tramite opere e migliorie in quelle piccole cose che rendono la vita del cittadino migliore ogni giorno e vicino a dove abita. E' solo l'inizio di un piano globale che coinvolgerà tutta Padova».