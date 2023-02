Strage di Crotone, bandiere a lutto nelle sedi padovane della Croce Rossa

Una nuova strage nel mare Mediterraneo, quella che si è consumata questo fine settimane di fronte le coste calabre. Tra le vittime, 12 bambini tra i 13 anni e gli 8 mesi, 21 donne e 26 uomini. Decine i dispersi. Si tratta di afghani, iraniani, pakistani, siriani in fuga da guerre e devastazioni.

Strage

I migranti naufragati domenica mattina al largo di Steccato di Cutro, in Calabria, stavano percorrendo una rotta che è sempre più frequentata. Dalla Turchia infatti si arriva fino in Calabria o in Puglia, costeggiando la Grecia. Ma non tutti ce la fanno, visto che viaggiano a bordo di imbarcazioni molto piccole. Nonostante questo tra i migranti è ritenuta più sicura questa tratta che quella da Libia o Tunisia verso la Sicilia. Il presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Padova, Giampietro Rupolo, si è detto «profondamente colpito dalla tragedia».

Lutto

Ha quindi annunciato: «Siamo vicini ai nostri colleghi volontari di Croce Rossa Italiana del Comitato di Crotone impegnati fin dai primi istanti nelle operazioni di soccorso verso i superstiti, per recuperare i corpi delle vittime, offrire supporto psicologico e per il ripristino dei legami familiari. Nel Comitato CRI di Padova fino a mercoledì nella sede centrale e nelle quattro unità locali territoriali di Cittadella, Noventa Padovana, Piove di Sacco e Trebaseleghe, ci saranno le bandiere a mezz’asta in segno di lutto». Un segno certamente simbolico, ma che assume anche una evidente valenza politica visto che l'unica risposta che la politica nostrana ha dato per "governare" il fenomeno dell'immigrazione è stato da una parte ribadire ai tanti disperati di «non partire» e di destinare porti lungo tutto lo stivale per far approdare le navi delle Ong. Lontanissimi dai luoghi dove le persone sono state recuperate. In mezzo al mare.

Rotta balcanica

Alimentare lo sforzo e l'aiuto, questa è la risposta della Croce Rossa di Padova a quanto accade, purtroppo, troppo spesso. «La grande tragedia di domenica scorsa – continua il presidente Rupolo – sottolinea ancor più la necessità di approfondire la nostra azione, in particolare attraverso gli obiettivi strategici relativi alle migrazioni ed ai principi e valori umanitari. In questo senso il Comitato di Padova sta predisponendo per la prossima primavera una seconda missione di sostegno, in collaborazione con il Comitato CRI Nazionale e la Croce Rossa Bosniaca, ai profughi che seguono la rotta balcanica, attualmente in un campo della Bosnia Erzegovina. La struttura è molto vicina alla città di Bihac e quindi ai confini dell'Unione Europea, ed ospita alcune migliaia di profughi, prevalentemente siriani, afgani, pakistani e bengalesi. Molti sono bloccati lì da più di due anni.Si sta inoltre intensificando la nostra azione, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, per l’apertura di un corridoio umanitario per portare in Italia una famiglia attualmente in Afghanistan che sta vivendo una situazione di particolare rischio. Tutto questo rientra nello spirito del sostegno alle persone più vulnerabili, anche temporaneamente, nel rispetto dei 7 Principi di Croce Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità ed Universalità».