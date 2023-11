La gelateria Romana si accorda con Netflix e traveste il locale da Stranger Things

Gelateria La Romana, franchising di gelaterie italiane con 73 punti vendita nel mondo e famosa per i suoi autentici gusti di gelato artigianale, annuncia la collaborazione con Netflix per promuovere l'iconico brand di gelateria della celebre serie televisiva Stranger Things: Scoops Ahoy. Due le gelaterie presenti a Padova, una in corso Milano e l'altra in via Manzoni, che nei prossimi giorni saranno vestite a tema, ricordando le fantastiche avventure di Undici, Dustin e il resto della "combriccola".

I punti vendita

A partire dal 1 di Novembre infatti, 10 punti vendita La Romana in Italia accoglieranno i visitatori in un'esperienza unica, facendo vivere all’interno degli store elementi ispirati alla famosa serie TV Stranger Things. La Romana si è messa “Sottosopra” per trasformare i punti vendita di Milano, Torino, Roma, Rimini, Verona e Padova in Scoops Ahoy, la gelateria della celebre serie tv Stranger Things una delle serie Netflix più iconiche. Il 5 novembre, poi, presso lo stand Netflix a Lucca Comics & Games, i fan della serie potranno gustare il gelato Scoops Ahoy alla postazione La Romana dal 1947.

Le voci dei protagonisti

«Questa partnership ci ha permesso ancora una volta di andare oltre i limiti della tradizione nel fare il gelato, attitudine che ci appartiene e che abbiamo raccolto con entusiasmo per superarci in questa nuova challenge - commenta Ambra Pecci, responsabile R&D - .Abbiamo studiato 5 ricette di gelato, e sia noi del team di R&D, che il team di Netflix ci siamo trovati d’accordo sulla scelta di due gusti che meglio raccontano l’iconica cultura americana. Il primo è The Hawkins Special: Salted Caramel Pop Corn Topped Gelato: una ricetta che unisce la cremosità del caramello salato con il Pop Corn di cui abbiamo studiato nuove soluzioni di preparazione, per mantenerne la sua croccantezza anche nella ricetta del gelato. Il risultato è un gusto interessante per il palato di cui siamo molto soddisfatti. Il secondo gusto di gelato è The Strawberry Rift: Cheesecake gelato with strawberry sauce che, come l’altro, prende ispirazione da una ricetta simbolo delle pasticcerie americane. Ci tengo a evidenziare che parliamo sempre di gelato e non di ice-cream nel rispetto della nostra tradizione made in Italy. Abbiamo voluto realizzare i gusti di gelato anche nella versione milkshake, prodotto iconico americano». «Siamo emozionati e onorati di collaborare con Netflix per un progetto unico nel suo genere - aggiunge Massimiliano Zucchi, Ceo La Romana dal 1947 - .Questa è per noi un’opportunità senza precedenti e siamo stati molto felici di accoglierla. I fan della serie Tv e gli amanti del gelato avranno l'opportunità di gustare i sapori esclusivi ispirati alla serie televisiva, tutto nella magica atmosfera degli anni '80».