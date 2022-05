La street art fa la sua comparsa al parco: è solo la prima tappa di un itinerario

Prima opera di street art all’ingresso del Parco dell’Amicizia in via Vespucci a San Domenico di Selvazzano. Un nuovo volto e nuovi colori al posto di scritte e simboli vergognosi.

La street art

«Sono particolarmente fiera e felice – sottolinea il sindaco Giovanna Rossi – perché da anni sognavo che anche Selvazzano avesse le sue opere d’arte al posto di grigie mura oggetto di atti vandalici e scritte ingiuriose. Ora dobbiamo averne tutti cura perché è patrimonio di tutti. Un ringraziamento speciale va a Mara Michelotto che mi ha messo in contatto con l’artista Zen Multi Artist che con passione e tanta creatività l’ha trasformato in un meraviglioso murales che richiama la vita del Parco, luogo di incontro di grandi e piccini dove natura, colori e benessere si fondono in questa opera d’arte che riempie di emozioni». Per le mura interne dell’ingresso è stata scelta la raffigurazione di un personaggio amato e conosciuto da grandi e piccini Mary Poppins che scende dal cielo con il suo ombrello e affascina i bambini che la guardano sorpresi ed incantati dalle sue magie e dal suo comportamento stravagante. «Dopo aver cancellato e coperto le scritte di vandali – spiega l’assessore alla Sicurezza e allo Sviluppo politiche infrastrutturali dei parchi comunali Giacomo Rodighiero – ora le mura sono diventate un “quadro” colorato a cielo aperto per dare un nuovo volto e valorizzarlo al meglio dando spazio all’arte. E’ stato bellissimo poter vedere l’incontro tra la Writer Zen Multi Artist e i cittadini che gremivano il Parco dell’Amicizia incuriositi, che hanno accolto con entusiasmo l’artista e ammirato la sua arte. Sono state individuate altre aree che potranno diventare opere d’arte anche di altri street artist. E’ solo l’inizio e presto sveleremo i nuovi angoli di città a cui daremo un nuovo volto grazie all’arte e ai colori».