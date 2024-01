Tornano gli street tutor, ma solo al Portello e niente piazze della movida: «Problema sotto controllo»

Dal 7 febbraio tornano gli street tutor al Portello per occuparsi della movida padovana. Saranno 12 e sorveglieranno però solo quella zona e non più le piazze: «Perchè lì il problema è attualmente sotto controllo e comunque c'è già un grande passaggio della polizia locale e delle forze dell'ordine - spiega l'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina - mentre al Portello la situazione è ancora complessa. Poi in estate, eventualmente, ne riparleremo». Ora che le piazze si sono svuotate per l'inverno, la situazione sembra più tranquilla, ma entro la primavera l'amministrazione dovrà valutare se ripristinare il servizio. I residenti delle piazze, infatti, hanno già dimostrato di non voler affatto mollare. Sono andati in Procura, hanno ottenuto più controlli da parte di Arpav sul rumore causato dai tanti locali e da chi li frequenta, rimanendo sempre costantemente sul piede di guerra e continuando a testimoniare quotidianamente la situazione sotto le loro case. Negli ultimi tre anni gli street tutor hanno lavorato tra piazza dei Signori, piazza Capitaniato, piazza Duomo e in Ghetto oltre che al Portello.