Un intervento di sicurezza stradale su una via in cui gli automobilisti continuano a correre

«Intervenire sulla sicurezza stradale è fondamentale». Il vicesindaco Andrea Micalizzi spiega così l'intervento, fatto in via Citolo da Perugia e davanti alla scuola De Amicis. Strisce colorate, così come i marcipiedi e un effetto tridimensionale che mira a far rallentare le auto.