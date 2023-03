Il Comitato Pro Appiani non ci sta: "Memoria e rispetto, salviamo la gradinata"

«Non accettiamo che non ci sia un reale progetto alla base dell'abbattimento. Facciamoci sentire tutti insieme»: così gli appartenenti al Comitato Pro Appiani hanno motivato la decisione di affiggere nel pomeriggio di ieri, domenica 5 marzo, lo striscione "Memoria e rispetto, salviamo la gradinata" ai piedi proprio della gradinata del glorioso stadio cittadino, che il Comune intende abbattere per ragioni di sicurezza nell'ottica di un progetto a più ampio respiro che coinvolgerà l'intera area di via 58° Reggimento Fanteria, con tanto di stombinamento del Canale Alicorno.

Gianluca Di Marzio

Ad appoggiare il Comitato anche Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, che ha inviato un video alla pagina Facebook dedicata: «Allo stadio Appiani mio padre Gianni ha vissuto momenti di grande emozione da allenatore del Calcio Padova: ricordo ancora la sua esultanza dopo un gol in Padova-Perugia. Io ho iniziato lì a fare il giornalista: era il 1993, la mia prima radiocronaca è stata Padova-Palermo 0-0. Leggere che la gradinata est potrebbe essere interamente demolita mi fa piangere il cuore: spero che almeno qualche gradone possa essere conservato e spero che l'Appiani possa continuare a vivere. Fatelo per chi quello stadio l'ha vissuto».