«Il circo fa esibire i gatti»: blitz degli animalisti prima della tappa padovana

Nel pomeriggio di ieri, martedì 28 febbraio, militanti del Movimento Centopercentoanimalisti hanno effettuato un blitz appendendo due striscioni in via Longhin a Padova, nel luogo in cui dal 10 marzo si stabilirà il circo Niuman.

Circo

A spiegare le motivazioni di tale gesto sono proprio i militanti del movimento animalista: «Il circo Niuman, nostra vecchia conoscenza, si attenderà dal 10 marzo a Padova. Cosa strana, perché da anni i circensi evitano la piazza padovana, dove sanno che non saranno accolti bene. Il Niuman, peraltro, fa esibire dei gatti: una vergogna! È evidente che tra tutti gli animali il gatto sia quello che meno sopporta imposizioni, quindi per un gatto l'addestramento (e sappiamo cosa sia) e l'esibizione forzata sono una sofferenza enorme, oltre al fatto di passare giornate in gabbia e gli interminabili spostamenti: è il massimo della crudeltà contro gli animali. Centopercentoanimalisti organizzerà azioni di disturbo e presidi di “benvenuto” davanti all'entrata del circo, soprattutto contro i loro complici e corresponsabili, ovvero i beoti che pagando il biglietto (magari portando anche i bambini) supportano questi eventi infami. Invitiamo l’autorità competente a far rispettare la legge: siamo curiosi di sapere come e dove vengono tenuti i gatti (e gli altri animali ovviamente). Invitiamo inoltre il Comune di Padova a controllare se i cartelloni circensi siano in regola con la tassa da pagare. La tappa del circo Niuman a Padova (città tra le più sensibili nei confronti degli animali) non è gradita».