Incontri con gli psicologi nelle residenze universitarie di Padova: l'iniziativa dell'Esu

“Assertività: Just say no”. Ovvero “Basta dire di no": è questo il titolo del ciclo di incontri rivolti agli studenti delle residenze universitarie Ceccarelli e Copernico organizzati da Esu Padova, in collaborazione con Università degli Studi di Padova, Scup - Centro di Ateneo Servizi Clinici Universitari Psicologici e Servizio di Assistenza Psicologica Benessere Senza Rischio.

Gli incontri

Obiettivo dell’iniziativa, che si inserisce nell'ambito di una più ampia programmazione di attività dedicate al benessere degli studenti e contro la violenza di genere, è quello di portare anche all’interno delle residenze universitarie un tema come l’assertività, per permettere agli studenti di sviluppare consapevolezza e abilità interpersonali, gestire i timori e le difficoltà, incrementare il senso di autoefficacia e autostima. Cinque gli appuntamenti in programma, tutti in presenza dalle 17.00 alle 19.00: lunedì 13, 20 e 27 maggio alla residenza Ceccarelli in via Monte Cengio, lunedì 3 e 10 giugno alla residenza Copernico in via Tiepolo. Gli studenti saranno coinvolti in esperienze e attività come simulazioni, role playing, momenti di confronto e di discussione, oltre a momenti di informazione teorica.

Esu

Afferma Giuseppe Maschera, presidente dell'Esu di Padova: «Collaboriamo da tempo con il centro Scup, sostenendo economicamente le attività di prevenzione, supporto, consulenza e intervento clinico rivolte agli studenti universitari. Attraverso questa iniziativa vogliamo fare un passo verso gli studenti, senza attendere che siano loro a cercare aiuto, organizzando attività dentro le nostre residenze Ceccarelli e Copernico, proprio per rendere tangibile la nostra presenza lì dove può essere più utile. E non parliamo solo di disagi e malesseri che possono richiedere un'attenzione specialistica, ma anche e primariamente di attività positive, che aiutano le persone a conoscersi, a relazionarsi, a utilizzare e richiedere modalità comunicative reciprocamente rispettose, in un ambiente, come quello della residenza universitaria, in cui questi aspetti costituiscono il presupposto essenziale della pacifica convivenza».

Scup

Aggiunge Alessio Vieno, responsabile dell'unità operativa Benessere Senza Rischio dello Scup: «L’assertività interviene nel contesto personale e interpersonale di studentesse e studenti permettendo loro di avere un’immagine positiva di sé, di saper affrontare momenti stressanti e di non perdere la propria identità nella relazione. Il maggiore senso di autoefficacia e di autostima, unite alla capacità di relazione con l’altro, consentono di ridurre gli effetti di momenti stressanti che possono verificarsi nella quotidianità e di instaurare e mantenere relazioni positive».