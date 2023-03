Gli studenti del Bo per Giulio Regeni: «Tajani e Bernini vergognosi. Ora la verità sulla sua morte»

Gli studenti del Bo con la famiglia di Giulio Regeni. «La cultura e la formazione non è un bene da barattare, la ricerca e lo studio contengono in sé principi etici, che non possono giustificare l'istituzione di un'università italiana Egitto, un paese che non ha saputo riconoscere l'attività di un ricercatore e che viola sistematicamente i diritti e le libertà fondamentali» recita la lettera che la famiglia Regeni e la loro avvocata Alessandra Ballerini, con cui hanno voluto contribuire ad un incontro questa mattina (30 marzo) a Padova per chiedere ancora una volta verità e giustizia per Giulio Regeni. Con loro anche l'assessora della giunta Giordani, Francesca Benciolini.

Gli studenti

«Abbiamo sentito l'esigenza di denunciare le vergognose dichiarazioni di Tajani e Bernini - dichiarano Domenico Amico e Marco Nimis, rispettivamente coordinatori dell'Udu Padova e della Rete Studenti Medi Veneto - come possono ritenersi soddisfatti del rinsaldamento dei rapporti del nostro paese con l'Egitto se dopo tutti questi anni ancora non abbiamo verità e giustizia per Giulio Regeni?».

Ruzzon

«Questa lotta riguarda tutti gli studenti, non solo gli universitari. Le storie di Patrick e Giulio non sono frammenti, fanno parte della storia di tutte gli studenti di questo paese e dobbiamo farcene carico. Queste dichiarazioni sono un grande passo indietro, vogliamo la stessa responsabilità e umanità anche da parte del Governo» dichiara Emma Ruzzon. «Le dichiarazioni dei ministri Bernini e Tajani sono vergognose e pretendiamo un impegno reale da parte del Governo per fare giustizia sul caso Regeni - dichiara Alessia Conti, Presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - .Non bastano le associazioni a chiedere giustizia per Giulio, per questo rilancio l'appello alla Crui, all'Anci, al Ministero tutto, chiedendo di prendere posizione e di impegnarsi perché sia fatta giustizia». «L'Egitto è evidentemente un paese non sicuro per fare ricerca, i nostri diritti come comunità vengono contonuamente scavalcati, ma qui si parla di diritto alla vita e diritto alla giustizia. Quando episodi come questo accadono a ricercatore la sua vita improvvisamente vale meno, come possiamo essere tranquilli nel lasciare i ricercatori partire quando non sappiamo se saranno liberi di tornare?» conclude infine Biagio Di Vizio, dell'Associazione Dottorandi Italiani