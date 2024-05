Studenti pro-Palestina, in mille in corteo per Padova prima di levare le tende dal Bo

Avevano chiamato a raccolta la città, e una risposta (seppur parziale) l'hanno ottenuta: un migliaio di persone hanno sfilato per le vie del centro storico per dimostrare la loro vicinanza al popolo palestinese e protestare nuovamente contro la decisione dell'Università di Padova di non boicottare gli atenei israeliani.

Il corteo

Un lungo serpentone si è mosso in città con partenza e arrivo da Palazzo Bo, ovvero dai due cortili occupati per otto notti dagli studenti pro-Palestina, i quali hanno deciso di smontare le tende senza però rinunciare alle proteste, che proseguiranno grazie alle assemblee che verranno organizzate nelle prossime settimane nei vari distretti.

Ricercatori e dottoranti

In corteo anche i ricercatori e dottorandi del coordinamento Corda: «Come Corda - Coordinamento Ricercatori, Dottorandi e Assegnisti dell’Università di Padova, tra i co-promotori dell’appello per il cessate il fuoco, riteniamo insufficiente, sia nei toni che nei contenuti, la mozione votata dal Senato accademico riguardo al genocidio attualmente in corso nella Striscia di Gaza e alle ripetute violazioni del diritto internazionale dello stato d’Israele. Nonostante consideriamo un progresso la condanna dei crimini di Israele, riteniamo grave che il Senato accademico abbia scelto di non esprimersi anche in merito alle richieste provenienti dall’appello di cui sopra, firmato da oltre 1.200 persone, tra ricercatori, dottorandi, docenti e personale tecnico-amministrativo, che chiedeva altre ed ulteriori misure più incisive e concrete alla luce della gravità e dell’urgenza della situazione in corso. Come parte della comunità accademica rifiutiamo di essere complici, nostro malgrado, delle ripetute violazioni del diritto umanitario internazionale e dell’escalation militare a cui assistiamo in Medio Oriente e a livello globale. In tal senso, al fine di promuovere un percorso che ripudi realmente la guerra, all’interno dell’appello erano state avanzate due proposte pragmatiche: realizzare un processo di due diligence, così come avvenuto presso l'Università di Bologna, per arrivare ad un report che permetta di intraprendere la mappatura per la rescissione/sospensione/rifiuto di stipula (o rinnovo, se in scadenza) degli accordi in corso con partner complici delle guerre in atto: gruppi, industrie, fondi di investimento e organizzazioni che a vario titolo sono impegnati nella produzione di armamenti, in ambito militare, strategico, bellico e para bellico; introdurre e implementare in Ateneo, anche nel processo di revisione del Codice Etico e di Comportamento, i principi e le pratiche dell’ethical procurement in funzione dei rapporti con imprese e istituzioni nell’ambito della ricerca, della didattica e della terza missione. Nella mozione approvata dal Senato accademico, invece, compare solo un riferimento all’articolo 15 del Codice di Integrità della Ricerca (2021) dell’Università di Padova, evidentemente dimostratosi uno strumento inadeguato. Il richiamo all'articolo - che impone a ricercatori e ricercatrici di non accettare finanziamenti o incarichi in contrasto con i principi dell'Ateneo - finisce con demandare alle scelte dei singoli individui quella che dovrebbe essere una responsabilità istituzionale di non stipulare accordi con enti che partecipano alla violazione del diritto umanitario e dei diritti umani in generale. Infatti, sono proprio questi accordi istituzionali che, oltre a fornire un supporto tecnologico e scientifico diretto, legittimano socialmente e culturalmente l’operato di queste istituzioni e aziende».