Manganellate agli studenti, da Padova arriva la condanna di oltre mille professori dei licei

«Da molte scuole di Padova si levano lo sconcerto e la profonda preoccupazione per i fatti di violenza verificatisi a danno di studenti inermi “caricati” da parte delle forze dell’ordine nelle città di Pisa e di Firenze». Inizia così l'appello diffuso dalla docente del Liceo Nievo, Emanuela Magno, che i poche ora ha raccolto più di 1000 firme da parte dei suoi colleghi del Padovano, dopo i fatti di Pisa, che hanno coinvolto agenti e studenti, con i primi armati di manganelli e i secondi con le mani in alto. «Il testo vuole rappresentare una presa di posizione netta, indignata e preoccupata, di moltissimi docenti delle scuole di Padova, di ogni ordine e grado, rispetto ai fatti di Pisa e Firenze - spiega Magno - .Parole di solidarietà agli studenti aggrediti dalle forze dell’ordine, di sostegno ai docenti del Liceo Ruzzoli di Pisa, di condivisione delle parole espresse dal Presidente Mattarella nella nota del Quirinale del 24 febbraio. Il documento condiviso ieri sul web continua ad essere sottoscritto momento dopo momento dagli insegnanti di Padova e provincia. Ci stanno arrivando anche richieste di firma da parte di non docenti»

L'appello

«I docenti delle scuole padovane intendono manifestare incondizionata solidarietà agli studenti aggrediti e sostegno ai loro docenti e ritengono di dover condividere la denuncia del personale del Liceo Russoli di Pisa, di seguito riportata, perché se ne dia ampia diffusione - si legge nell'appello firmato da oltre mille docenti - .Sentiamo altresì altamente rappresentati dalle parole del Presidente Mattarella il sentimento angosciato e il pensiero critico, orientato dai principi costituzionali, di moltissimi insegnanti di ogni ordine e grado del nostro Paese, parole che ci attendiamo vengano condivise dal Governo tutto e da tutte le forze politiche: “…l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento.” Nota del Quirinale».

Da Pisa

Ecco cosa aveva scritto invece il personale del Liceo Russoli di Pisa, frequentato dai ragazzi presi a manganellate durante una manifestazione contro il genocidio dei Palestinesi: «Oggi, 23 febbraio 2024, noi docenti e personale scolastico del Liceo Artistico “Russoli” di Pisa abbiamo assistito a un atto di tale gravità da ritenere impossibile non manifestare il nostro totale e netto dissenso per come è stato gestito in città l’ordine pubblico - si legge nel loro comunicato - .Di fronte alla sede della nostra scuola, verso le 9:30 circa di questa mattina, sfilava un corteo pacifico di manifestanti per il cessate il fuoco in Palestina. Nel corteo erano presenti molti studenti delle scuole superiori di Pisa e del nostro Liceo in particolare, nonché alcuni docenti dello stesso. Il corteo è stato bloccato proprio davanti al palazzo del Liceo artistico e su entrambe le possibili vie di fuga: all’imbocco di Piazza dei Cavalieri e all’altezza di Piazza Dante e su via Tavoleria. Il gruppo di agenti in assetto antisommossa posizionato all'imbocco di Piazza dei Cavalieri ha caricato con manganelli e inaudita violenza i manifestanti delle prime linee: una ragazza, ferita alla testa, si è accasciata davanti al cancello della nostra scuola e molti giovani studenti hanno riportato ferite a causa delle manganellate e delle violenze. Solo quando, probabilmente col sopraggiungere dell’ambulanza, è stato liberato dalle pattuglie l’accesso verso Piazza Dante, i manifestanti hanno potuto defluire e procedere. Si aggiunga al breve, quanto sconcertante resoconto, che, prima ancora dell’arrivo del corteo, studenti con disabilità, accompagnati da genitori per un’entrata posticipata, sono stati interdetti dall’accesso alla scuola per opera degli agenti della sicurezza. Di fronte alla gravità dei fatti accaduti, noi lavoratori del Liceo “Russoli”, che consapevolmente e concretamente sosteniamo da anni e ogni giorno una linea educativa ispirata ai valori della democrazia, del dialogo, del rispetto per la diversità e della libertà di espressione, condanniamo irrevocabilmente e totalmente la scelta repressiva operata oggi contro il corteo manifestante».