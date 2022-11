Studenti ancora in piazza: «Padova è diventata una città non accogliente per noi»

«Oggi eravamo sotto la sede dell’Esu di Padova durante il Consiglio di Amministrazione. Siamo riusciti a far audire una studentessa internazionale dal Consiglio stesso per dare prova al Presidente, al Direttore Generale e all’Università di che situazione traumatica sta vivendo chi non ha la borsa di studio nonostante ne abbia diritto.

L’Esu di Padova non può ignorare questa situazione e deve spingere la Regione a trovare soluzioni ed investire i fondi necessari per coprire le borse di studio rimaste scoperte». Ancora una protesta, oggi 28 novembre, degli studenti universitari per il diritto allo studio e alla casa.

Città non accogliente

«Come denunciamo dall’inizio dell’anno accademico, gli studenti e le studentesse quest’anno non hanno trovato una città accogliente: non ci sono residenze sufficienti, non c’è posto sufficiente in mensa e da questo mese non ci sono nemmeno le borse di studio per tutti gli idonei, tanto da lasciare fuori 2400 non beneficiari - dichiara Beatrice Sofia Urso, unica rappresentante degli studenti nel Cda Esu - .Se la Regione non vuole uscire un euro, l’Esu sostiene di non avere fondi e UuniPd di aver già fatto abbastanza, noi abbiamo fatto formale richiesta di garantire per lo meno i pasti gratuiti alle persone idonee non beneficiarie. Un aiuto concreto a chi è in difficolta e perfettamente inseribile nel margine di manovra dell’Esu cittadino. E invece ancora una volta l’unica risposta che abbiamo ricevuto è un no»

I 7 milioni

«Durante la seduta è poi emerso un dato molto rilevante: l’ESU di Padova ha a disposizione 7 milioni di fondo cassa che non si sa in cosa vuole utilizzare - rivela Francesca Pollero, candidata per il Cda dell’Esu - .Abbiamo preteso di visionare il bilancio nella prossima seduta e di presentare un piano di azione per usare i 7 milioni di euro accantonati nella gestione dell’emergenza diritto allo studio. Quella di oggi è un’emergenza reale e deve essere affrontata subito, la Regione deve prendersi le sue responsabilità, lo deve alle 2400 persone che oggi rischiano di dover rinunciare ai loro studi, lo devono a tutti gli studenti che non stanno vedendo tutelato il loro diritto allo studio. Per questo, se l’Esu non presenterà un chiaro piano di investimenti dei 7 milioni che ha da parte, voteremo contrario a tutte le delibere»