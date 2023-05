Protesta delle tende, Udu: «I 92 nuovi posti letto promessi sono un inizio, ma non bastano»

«L’università di Padova ha annunciato che per il 2026 arriveranno 92 nuovi posti letto in via Campagnola, è una prima risposta, che però da sola non basta». Lo dichiara Domenico Amico, coordinatore di Udu Padova, che sta gestendo la protesta delle tende davanti al Bo da ormai più di una settimana. Dopo aver incontrato il sindaco Giordani, il presidente di Esu e la Rettrice, qualcosa si è mosso. Gli studenti rimarranno in tenda almeno fino a domani, 19 maggio, quando a Padova arriverà la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini.

«In questi giorni abbiamo incontrato la Rettrice, il Sindaco e l’ESU di Padova, abbiamo posto non solo il tema dell’emergenza abitativa, ma anche le nostre proposte per il breve, medio e lungo periodo - chiude Amico - .È sicuramente una notizia positiva, sappiamo però che da sola non basta, soprattutto senza un piano strutturale per la residenzialità da parte della Regione Veneto, la vera grande assente di questa discussione».