Il Palantenore dell'Arcella diventa il quartier generale degli studenti delle superiori

È stato firmato l’accordo di collaborazione tra l’ufficio Progetto Giovani – Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova e la Società Sportiva “Sphera” a beneficio degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori della città. L’accordo prevede la messa a disposizione gratuita del palazzetto “Palantenore” di piazzale Azzurri d’Italia, 9, di cui Sphera è concessionaria, agli Istituti scolastici della città che non hanno una struttura idonea per lo svolgimento delle assemblee di istituto o di altri incontri che prevedono la partecipazione di un gran numero di studenti. Tramite questo accordo, il Comune e la Società Sportiva intendono promuovere il protagonismo giovanile nei luoghi di aggregazione e all’interno di spazi, strutture e impianti sportivi. L’accordo è entrato in vigore questa primavera e sarà valido fino alla conclusione del prossimo anno scolastico 2024/2025.

Gli studenti

La richiesta di spazi per la condivisione e la partecipazione dei giovani si è fatta sentire con forza in occasione dell’ultima edizione del bando “La mia scuola. La mia voce”, l’iniziativa che nell’anno scolastico 2023/2024 ha assegnato un contributo di 30.000 Euro, suddivisi tra 12 istituti beneficiari, a progetti che valorizzassero il protagonismo degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori della città. Sono stati proprio i rappresentanti d’istituto firmatari dei progetti, in molti casi, a proporre di utilizzare i fondi a disposizione per l’affitto di sale pubbliche per svolgere le loro regolari assemblee di istituto o le autogestioni. Sono pochi, però, gli spazi in città in grado di accogliere un numero così elevato di persone, considerando che almeno 20 dei 37 istituti superiori della città superano gli 800 iscritti.

L'amministrazione

L’Amministrazione si è dunque adoperata per valutare alcune possibile soluzioni, incontrando la disponibilità della Società Sportiva Sphera, che già mette a disposizione il palazzetto per alcune giornate all’anno per lo svolgimento di attività sportive scolastiche e che può accogliere fino a 1.000 persone. L’ulteriore accordo allarga a 20 le giornate che possono essere utilizzate dalle scuole superiori della città per l’organizzazione di assemblee o incontri plenari. L’accesso agli spazi da parte degli Istituti Superiori avverrà previa prenotazione e tenendo conto delle disponibilità del piano di utilizzo stilato dalla Società Sportiva, nel rispetto delle condizioni indicate su www.progettogiovani.pd.it.

I protagonisti

Dichiara il Consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili, Pietro Bean: «Sono cresciuto facendo il rappresentante degli studenti e ho capito subito quanto la questione fosse rilevante, perché spesso gli spazi nelle scuole non sono sufficienti per la nostra popolazione studentesca. Ora, grazie all’accordo sottoscritto, sarà possibile per le scuole prenotare uno spazio con quasi 1.000 posti a sedere. Come Comune stanzieremo 4.000 Euro per coprire gran parte dei costi, e sarà sufficiente che le scuole ne facciano richiesta. Sono contento: dare spazi di assemblea e di confronto agli studenti e alle studentesse è essenziale, significa coltivare e garantire la democrazia fin dalla scuola, che è fondamentale per diffondere e tenere vivi nella società i principi della Costituzione. Inoltre è un bel messaggio anche per la nostra Padova: crescono i giovani che studiano qui e crescono gli spazi dove possono incontrarsi, costruire proposte e affermare la propria identità collettiva e generazionale.» Daniele Rago di Shpera Ssd commenta: «Come società sportiva siamo ben consapevoli dell’importanza di mettere a disposizione spazi di condivisione per gli adolescenti: è anche attraverso lo sport che si favoriscono l’educazione, l’integrazione e le opportunità di crescita. Abbiamo già sperimentato la concessione dei nostri spazi alle scuole che non dispongono di una palestra adeguatamente attrezzata, o per particolari eventi sportivi. Siamo felici di poter ampliare ora l’utilizzo della struttura ad altre tipologie di incontri, che permettano ai giovani di stare insieme, confrontarsi e discutere, specialmente in un momento in cui il bisogno di occasioni di aggregazione è così sentito».