Coronavirus, parte da Vo' il nuovo studio Unipd sull'alimentazione durante il lockdown

Lockdown e abitudini alimentari. Ovvero come e quanto l’isolamento ha cambiato la tavola, i bisogni alimentari, le quantità e le tipologie di cibo per chi ha vissuto, più di altri e per lungo tempo, le restrizioni legate al Covid-19: dall’Università di Padova - in collaborazione con il Comune di Vo’ - parte uno studio per indagare ed analizzare in quale modo siano cambiate le abitudini alimentari e lo stile di vita degli abitanti del comune di Vo’ che forse, essendo stato zona rossa dal 21 febbraio, molto più di altri ha vissuto appieno le restrizioni che hanno caratterizzato questo periodo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo studio

Lo studio "Abitudini alimentari e stile di vita: impatto della pandemia da SARS-CoV2 e del lockdown nel comune di Vo’ Euganeo" è curato dal prof. Paolo Spinella, Direttore della UOC Dietetica e Nutrizione clinica dell’Azienda Ospedale/Università di Padova, col contributo del Corso di laurea in Dietistica del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova. Alla popolazione di Vo’ verrà somministrato in modo totalmente anonimo e su base volontaria un questionario composto da 78 domande rivolto alla popolazione sopra i 18 anni di età residente nel Comune. Il questionario si compone di una parte di carattere generico (età, sesso, livello di istruzione, ecc…), una parte circa le abitudini alimentari prima e dopo il periodo di lockdown ed infine una parte sugli stili di vita prima e dopo il lockdown.