I ragazzi si trasformano in amministratori, successone per il progetto "Ci sto? Affare fatica"

A Carmignano di Brenta sono aperte le iscrizioni per “Ci Sto? Affare Fatica”, terza edizione del progetto al quale hanno aderito 28 comuni dell’Alta Padovana. Il successo è stato repentino: in pochi giorni oltre sessanta ragazzi hanno deciso di partecipare. L’iniziativa, autofinanziata dal comune di Carmignano di Brenta con un contributo di oltre 9.400 euro, desidera coinvolgere i giovani in un’esperienza di cittadinanza attiva che permetta loro di mettersi in gioco a favore del territorio.

Chi può partecipare

Potranno partecipare i ragazzi dai 14 ai 19 anni, divisi in sei squadre si occuperanno per una settimana di svolgere alcuni interventi utili per la comunità carmignanese. Le scorse edizioni, ad esempio, hanno visto i giovani impegnarsi in opere di manutenzione, riqualificazione e sistemazione degli spazi pubblici comunali. Il coinvolgimento dei ragazzi che ancora frequentano le scuole superiori permette loro di approcciarsi per la prima volta al mondo del lavoro collaborando con i coetanei e divertendosi. Al termine dell’attività ai partecipanti viene garantito un “buono fatica” del valore di 50 euro spendibile nelle attività commerciali del paese. Questo riconoscimento intende indubbiamente essere un simbolo di gratitudine nei confronti dei ragazzi che si sono impegnati nel progetto, ma vuole anche coinvolgere le imprese nel territorio avvicinandole ai giovani. Il coordinamento dei gruppi è gestito da due tutor formati e da un “handyman”: un pensionato che si occupa della gestione dei lavori con competenza e dedizione.

Il progetto

“Ci sto? Affare fatica” è un’iniziativa che stimola la cooperazione e incentiva l’impegno giovanile a favore del territorio comunale. I ragazzi lavoreranno insieme, in un clima colmo di socialità e collaborazione. Si tratta, inoltre, di un progetto che permette di acquisire delle competenze molto utili nel mondo del lavoro. Partecipare ad un’esperienza di volontariato e cittadinanza attiva, infatti, insegna flessibilità e spirito di adattamento: competenze sempre più importanti nel mondo del lavoro. Il progetto, che si svolgerà in mattinata dal 27 giugno al 15 luglio, prevede la partecipazione di 60 ragazzi. A partire dal 23 maggio 2022 è possibile iscriversi sul portale www.cistoaffarefatica.it fino all’esaurimento dei posti.

Il sindaco

Il sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon, afferma: «Il coinvolgimento dei giovani nella manutenzione delle aree comunali è estremamente importante: accresce il senso di comunità ed insegna a collaborare con gli altri. I ragazzi avranno la possibilità di trascorrere una settimana del periodo estivo in modo alternativo e divertente. L’Amministrazione comunale crede fortemente in questo progetto. Per questo motivo Carmignano è il comune che ha scelto di investire la più elevata quota di risorse: il nostro obiettivo è permettere la partecipazione del più elevato numero di ragazzi possibile». Christian Zacchia, consigliere delegato alle politiche giovanili, aggiunge: «Le iniziative di volontariato e cittadinanza attiva sono una risorsa preziosa per i ragazzi che, terminati gli studi, dovranno approcciarsi al mondo del lavoro. Grazie a questi progetti, infatti, possono migliorare numerose competenze personali. Si tratta inoltre di un intervento per i giovani che fornisce delle attività proficue da svolgere durante il periodo estivo. In questo modo, i ragazzi potranno occupare positivamente il loro tempo libero contribuendo attivamente al benessere della comunità».