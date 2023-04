I sudanesi di Padova, presidio in Prefettura: «Preoccupati per i nostri cari sotto le bombe»

Un presidio, alle 14 di sabato 29, contro la feroce escalation di violenza in Sudan. L'appuntamento, davanti alla Prefettura di Padova, in Piazza Antenore, lo ha lanciato la comunità sudanese a Padova, con l'appoggio di diverse associazioni che si battono per la difesa dei diritti umani e Adl Cobas.

Guerra

E' di questi giorni la notizia dell'evacuazione di tanti cittadini occidentali che operavano, lavoravano e vivevano in Sudan. I combattimenti sono scoppiati in Sudan sabato 29 aprile, quando l'esercito e le forze paramilitari Forze di Supporto Rapido - RSF si sono scontrate, provocando almeno 500 morti e più di 4000 feriti in meno di una settimana, secondo le Nazioni Unite. Gli attacchi indiscriminati hanno preso di mira quartieri residenziali, ospedali e mercati. Mancano i servizi essenziali e in particolare l’acqua potabile e l'elettricità. Gli attacchi aerei e le milizie che vagano per le strade stanno terrorizzando singoli e famiglie costrette a fuggire dalle loro case e città in cerca di sicurezza, cibo e acqua.

Sudanesi a Padova

Sono diversi i cittadini padovani originari del Sudan ad essere più che in apprensione. Per questo hanno convocato il presidio di sabato, per far sì che non si ignori ciò che di drammatico si sta consumando. «La comunità internazionale, l’UE ed il Governo italiano sono stati inefficaci. Come sudanesi della diaspora - spiegano attraverso un comunicato - siamo scioccati e indignati, mentre cerchiamo di contattare le nostre famiglie in Sudan per offrire aiuto. Come sudanesi e italo-sudanesi, è nostro dovere denunciare queste attrocità e violenze e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla drammatica situazione in Sudan. Esortiamo i leader politici locali e nazionali a sostenerci nella nostra ricerca della libertà e della dignità che il nostro popolo merita. Contiamo sulla solidarietà della società e dei cittadini italiani per chiedere aiuto e fermare immediatamente la guerra in corso».