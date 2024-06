Partono le Summer School per gli under 18: Unione Europea e cittadinanza attiva raddoppiano

A giugno, l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova e il Centro Europe Direct Padova, in collaborazione con diversi Dipartimenti dell’Università di Padova, ripropongono l’esperienza di Summer School rivolta agli under 18. Dopo il positivo riscontro della prima edizione, l’offerta è stata raddoppiata: viene riproposta “Hey EU! Connecting European Union to Youth”, la scuola estiva pensata per avvicinare i giovani all’Unione europea e alle sue istituzioni, a cui si aggiunge il percorso “Pensare insieme per pensare meglio”, per sperimentare il potere critico e di trasformazione del pensiero collettivo.

La partecipazione

La partecipazione è gratuita e rivolta agli studenti e alle studentesse che hanno frequentato la classe terza o quarta di una scuola superiore della città; non sono richieste conoscenze pregresse, solo curiosità e interesse verso i temi trattati e la voglia di mettersi in gioco assieme ad altri coetanei. È fissato a 30 il numero massimo di partecipanti per ciascuna Summer School. Per gli istituti interessati, è ancora possibile attivare una convenzione con l’ufficio Progetto Giovani per far rientrare la Summer School nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). A tutti i partecipanti, in ogni caso, verrà consegnato un attestato di partecipazione che potranno presentare a scuola per il libero riconoscimento dell’attività, a fronte di una frequenza minima dell’80% del monte ore complessivo. Per iscriversi, è necessario compilare il modulo online disponibile al sito www.progettogiovani.pd.it, entro domenica 9 giugno.

Il progetto

La formula è la stessa per entrambe le scuole estive: tre giorni di formazione intensiva per circa 25 ore ciascuna, in cui si alternano lezioni frontali a momenti laboratoriali, discussioni, attività ludiche e di educazione non formale; anche i pranzi, forniti dall’organizzazione, sono pensati come momenti conviviali di confronto e conoscenza tra i partecipanti. Entrambe le Summer School si svolgono nella meeting room della Biblioteca del Polo universitario “Beato Pellegrino”, grazie alla disponibilità del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere (DISLL) del nostro Ateneo: una forma di orientamento implicito, per favorire un primo contatto con il mondo universitario. La collaborazione con l’Università è iniziata fin dalla fase progettuale e ha portato alla costruzione condivisa del programma di entrambi i percorsi, con il contributo di docenti del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e di Studi Internazionali (SPGI), della Scuola di Giurisprudenza (SDG) e del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), a cui si aggiunge la collaborazione di “Verifiche”, Associazione di Studi Filosofici e di Europe Direct Venezia Veneto.

L'amministrazione

Commenta il consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili: «Forti dei risultati incoraggianti della prima edizione, quest’anno abbiamo scelto di raddoppiare la proposta delle Summer School per offrire ad ancora più giovani la possibilità di sperimentare una modalità di apprendimento diversa da quella scolastica. Oltre all’approfondimento sui temi specifici, infatti, entrambe le proposte perseguono lo stesso obiettivo, ovvero promuovere la discussione e il confronto tra coetanei. Invito le ragazze e i ragazzi a cogliere questa preziosa occasione, per aggiungere un tassello importante alla loro formazione come cittadini sempre più attivi, partecipi e consapevoli».

Le summer school

Il tema centrale dei tre giorni di formazione è la cittadinanza europea, per approfondire il ruolo delle istituzioni e l’impatto dell’Unione europea sulla nostra vita quotidiana, l'importanza della partecipazione politica dei giovani e i diritti fondamentali della cittadinanza europea. Intende informare i partecipanti sulle priorità strategiche messe in atto in ambito di cittadinanza, difesa comune, transizione ecologica e digitale. Vengono presentate, inoltre, le opportunità che l’UE offre ai giovani, anche attraverso la testimonianza delle volontarie del Corpo Europeo di Solidarietà in servizio a Progetto Giovani. La scuola estiva si articola in 5 incontri suddivisi in 3 giornate. Ogni incontro è dedicato a una parola chiave: comunicare, ragionare, decidere, immaginare, condividere. Gli incontri sono pensati in ordine progressivo: ogni sessione riprende le pratiche e i concetti appresi nella precedente. Il percorso ha forma laboratoriale, si basa sul metodo dialogico e dell’”imparare facendo” (learning by doing). È concepito come un allenamento alla cittadinanza attiva, una piccola tappa per scoprire come i modi in cui pensiamo siano determinanti nella costruzione della società di cui facciamo parte.