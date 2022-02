Il primo city store italiano di Superauto è a Padova e guarda all'elettrico

800 metri quadri, 6 collaboratori e due lati di affaccio alla strada. A Padova ha aperto il primo city store d’Italia di Superauto con Volkswagen.

Il city store

Inaugurato la mattina di giovedì 17 febbraio, si differenzia da una normale concessionaria. Se in quest’ultima al centro c’è l’auto, in un city store è il cliente ad essere sotto i riflettori. Sono state create zone relax e saranno installati dei pannelli digitali con cui personalizzare la propria auto. «Siamo presenti sul mercato padovano dal 1975 e ora a fare da padrone è l’ecologia – spiega Piero Ceccato, presidente di Superauto – Qui diamo grande spazio all’elettrico, abbiamo anche installato sette colonnine di ricarica». Nel Padovano sono cinque le sedi di Superauto. «Padova è un territorio dinamico, per questo l’abbiamo scelta – dice Andrea Alessi, direttore di Volkswagen Italia – Il nostro marchio sta andando sempre più verso l’elettrico, una nuova mobilità». Presente anche l’assessore al Commercio Antonio Bressa che ha sottolineato l’importanza della riqualificazione dello stabile «e la sua posizione tra la Fiera, dove presto sarà inaugurato il nuovo centro congressi, e l’università». All’esterno sono stati posizionati due veicoli di Next, che ha una partnership con Superauto.