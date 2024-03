Superbonus, ricaduta di quasi 4 miliardi di euro nel Padovano: i dati di Confartigianato

Ennesimo, inaspettato intervento del Governo sul Superbonus: stando alle bozze circolate dopo il Consiglio dei ministri di martedì, il provvedimento d’urgenza riduce e burocratizza ulteriormente le maglie della cessione del credito e dello sconto in fattura, impattando fortemente, ancora una volta, sulle aziende del comparto casa.

Confartigianato Padova

Spiega Gianluca Dall’Aglio, presidente di Confartigianato Imprese Padova: «Ciò che contestiamo non è solo il contenuto del provvedimento, per quello che abbiamo potuto vedere sino ad ora, ma anche il metodo. Decisioni di questa portata, vengono prese improvvisamente, senza tener conto dell’impatto che possono avere su migliaia di imprese e decine di migliaia di cittadini. Capiamo le ragioni di urgenza dettate dalla necessità di tutelare la finanza pubblica, anche alla luce della scadenza del 10 aprile prossimo per l’approvazione del Documento di Economia e Finanza, ma non possiamo penalizzare un settore, edilizia installazione legno che ha contribuito a realizzare con il 110% l'efficientamento di migliaia di edifici nella nostra provincia, innescando ben oltre un miliardo di investimenti. È evidente che, senza un ripensamento, il provvedimento inciderà negativamente sui contratti già in essere ma di cui non è ancora stata iniziata l’esecuzione, compromettendo la stabilità delle imprese interessate. Auspichiamo un ripensamento da parte del Governo della disposizione, consegnando al Parlamento, in assenza di modifica prima della pubblicazione del Decreto legge in Gazzetta Ufficiale, l’impegno di un intervento correttivo»,

Superbonus

In provincia di Padova il Superbonus ha portato ad 1 miliardo e 718 milioni di euro di investimenti, per rimodernare ed efficientare 10.300 edifici, tra case unifamiliari e condomini. Si tratta di un volano che ha prodotto una ricaduta di 3 miliardi e 793 milioni di euro. Gli effetti positivi hanno riguardato anche i seguenti settori: prodotti e materiali da costruzione, metalmeccanica e metallurgia, ma anche i produttori di beni durevoli per la casa (elettrodomestici e mobili, dopo l’exploit degli anni pandemici) ed il trasporto.

Occupazione

«Lo stop al Superbonus 110% - aggiunge Dall'Aglio - avrà pesanti effetti sull’occupazione: stimiamo che siano oltre 1.200 i posti a rischio nella nostra provincia». La stima è calcolata sui dati diffusi dall’associazione alla fine del 2022: dopo l’introduzione del Superbonus 110%, avvenuta nel 2020, nella nostra provincia sono state registrate 1.265 assunzioni in più nel comparto casa, nel 2021 (Elaborazione dell’Ufficio studi di Confartigianato su dati Veneto Lavoro). Attualmente, gli addetti complessivi che operano nell’artigianato, in provincia di Padova sono 61.350, di questi 23.926 operano nelle categorie artigiane del comparto casa: edilizia, impiantisti e legno (il 39%). Le imprese artigiane del comparto casa in provincia di Padova sono 11.865: 8.126 operano nell’edilizia, 2.644 nell’installazione di impianti e 1.095 nel settore legno.