Superbonus, parte la mobilitazione sui crediti incagliati

Il Sistema Confartigianato si mobilita sui crediti incagliati in tutta Italia e, di concerto con Confartigianato nazionale ed Anaepa, invia una lettera alle autorità. A Padova, la missiva è stata recapitata al Prefetto Raffaele Grassi e al Presidente della Provincia Sergio Giordani.

La lettera

«Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio ha interrotto inaspettatamente la cessione dei crediti e lo sconto in fattura ma non ha risolto il problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi - spiega Gianluca Dall’Aglio Presidente di Confartigianato Imprese Padova - .Secondo le stime del Governo, si tratta di 19 miliardi di euro, già maturati, che, tradotto per il nostro territorio significa oltre 349milioni di euro in “pancia” a imprese e famiglie che, se non pagati, mettono a rischio migliaia di cantieri di ristrutturazione delle case delle famiglie in corso in tutta la provincia».

I rischi

«La sottovalutazione di questo problema rischia di condannare il nostro Paese a una brusca frenata e a un pericoloso crollo di fiducia - si legge in una nota - .Una vera e propria bomba ad orologeria che creerà danni enormi per lavoratori, famiglie e imprese. Il blocco del mercato della cessione dei crediti fiscali sta infatti creando una vera e propria crisi sistemica nell’economia italiana: l’impossibilità di cedere sul mercato i bonus determina una carenza di liquidità nelle imprese di tutta la filiera delle costruzioni che le porterà, a brevissimo, al fallimento. I posti di lavoro a rischio sono decine di migliaia. Gli effetti si estenderanno a tutti i settori collegati, ma colpiranno anche le famiglie beneficiarie degli interventi, con il rischio di decine di migliaia di contenziosi con i soggetti realizzatori e con le Autorità preposte ai controlli. La prima emergenza è certamente lo sblocco dei crediti pregressi, una misura resa ora possibile anche dal recente Manuale Eurostat del 1° febbraio 2023, che ha fatto definitivamente cadere l’alibi dell’impatto sui conti dello Stato. Secondo Eurostat, infatti, il pregresso è già interamente conteggiato nel deficit italiano».

Tre soluzioni

«Per sbloccare i crediti pregressi -afferma il Presidente-, proponiamo tre soluzioni: un intervento di acquisto dei crediti da parte di un acquirente pubblico di ultima istanza anche coinvolgendo le grandi imprese partecipate; invitare gli istituti di credito che ancora avessero capienza per farlo ad acquistare i crediti nei cassetti delle aziende, ma soprattutto consentire immediatamente agli Istituti di credito di utilizzare gli F24 a compensazione dei crediti maturati dalle imprese di tutte le dimensioni, dai professionisti e dalle famiglie. Misure che però risultano assenti dal decreto-legge approvato dal Governo. Qualsiasi altra soluzione parziale -conclude-, come l’intervento sulla responsabilità solidale contenuto nel DL, non risolve la questione in quanto non interviene sul problema principale, quello di individuare i soggetti che possono monetizzare crediti pregressi. Il decreto approvato interviene anche sul blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura per tutti i cantieri di ristrutturazione ancora non avviati alla data del 17 febbraio. Sul futuro della politica di riqualificazione degli edifici, dopo la risoluzione del blocco dei crediti pregressi ed alla luce della recente approvazione da parte del Consiglio Europeo della roadmap per la casa green, è necessario aprire al più presto un confronto per definire gli strumenti fiscali e finanziari idonei a raggiungere questi ambiziosi obiettivi».