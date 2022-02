Nasce la supercommissione per tutelare Urbs Picta, dentro anche Magani e Soragni

Una commissione interdisciplinare scientifica per la Cappella degli Scrovegni più specializzata. Non solo, anche per i siti di Urbs Picta inseriti lo scorso anno tra quelli tutelati dall'Unesco. L'assessore alla cultura Andrea Colasio ha voluto strutturare una commissione che già c'era da 25 anni, aggiungendo un disciplinare con dei nomi forti e attribuendogli compiti e funzionamenti maggiori. Dentro ci sono 14 componenti, tra cui il Soprintendente Fabrizio Magani, i professori del Bo Paolo Simonini, Paolo Salandin e Claudio Modena, quello dell'Università di Venezia PierCarlo Romagnoni, gli architetti Alessandra Marino, Domenico Lo Bosco e Ugo Soragni e l'ex direttore dei Musei Civici, Davide Banzato.

Obiettivi

La commissione per la tutela e la valorizzazione della Cappella degli Scrovegni avrà funzioni di ricerca e consulenza scientifica, con l'obiettivo di contribuire ad assicurare adeguate condizioni conservative e di accesso pubblico, oltre che a divulgare, presso la comunità scientifica e i turisti, le conoscenze e i dati raccolti nel corso della propria attività. Lavorerà anche per gli altri siti di Urbs Picta, patrimonio Unesco da luglio scorso.