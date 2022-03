SuperEnalotto, la dea bendata si ferma in zona termale: centrato un 5 da quasi 50mila euro

La dea bendata torna a baciare il Padovano. Fermandosi questa volta in zona termale: maxi-vincita al SuperEnalotto ad Abano Terme.

Vincita

Nell'estrazione di sabato 26 marzo è stato infatti centrato un "5" del valore di 49.582,14 euro: la schedina vincente è stata compilata e registrata nella tabaccheria di via Romana 36 ad Abano Terme, dove è già partita la caccia al fortunato giocatore, al quale sarebbe bastato un solo numero in più per riuscire a conquistare il jackpot. Che nel frattempo cresce ancora: ha infatti toccato i 179,1 milioni di euro, che saranno messi in palio nella prossima estrazione, in programma martedì 29 marzo. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto - come ricorda Agipronews - il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.