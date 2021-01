Superenalotto: la dea bandata bacia Abano con un "5" da oltre 14mila euro

Il SuperEnalotto fa sorridere un giocatore della provincia di Padova. Nel concorso di martedì 12 gennaio, infatti, è stato realizzato ad Abano Terme un “5” da 14.556,92 euro. La giocata fortunata è stata convalidata presso la tabaccheria Menin in via Strada Romana 36.

Il Jackpot

Il Jackpot procede spedito nella sua corsa e nel concorso di mercoledì metterà in palio 91,2 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto, come riporta Agipronews, il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.