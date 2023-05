SuperEnalotto, a Padova vinti 54mila euro

Il SuperEnalotto bacia il Veneto, con due vincite registrate nella giornata di mercoledì 16 maggio. Una si è verificata a Padova, presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Carpanese n. 152 situato in Via Cadorna.

Vincita

La vincita ammonta a 53.599,62 euro, premio per aver centrato numeri all'estrazione. Sfiorato quindi il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di martedì 16 maggio, con il Jackpot che arriva così a 32,1 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 18 maggio 2023. Ma ci si può anche accontentare.