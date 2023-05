Superwall 2023, si comincia da bus e auto elettriche, lunedì Alessio - B all'Euganeo

Le prime opere visibili, fuori dal programma ufficiale , della terza edizione della Biennale di Street Art di Padova Super Walls sono quelle realizzate da Any, Shife e dal collettivo La Cremérie su alcuni mezzi APS Holding. Due auto del servizio Car Sharing Padova e due autobus interamente griffati da questi artisti circolano tra le vie di Padova. La manifestazione vera e propria parte però domani, sabato 20 maggio, con gli artisti pronti arealizzare le loro opere sui muri dei tredici comuni coinvolti nell’ambizioso progetto proposto dai curatori Carlo Silvestrin e Dominique Stella. Gli interventi, incentrati sul tema del "rispetto", andranno a riqualificare e impreziosire luoghi centrali nella vita della comunità, tra i quali scuole, biblioteche e strutture sportive, ma anche supermercati e muri privati.

Calendario

Su www.biennalestreetart.com è disponibile il calendario con il making of delle opere, che verrà aggiornato in caso di cambi di programma. Come da tradizione, per curiosi e appassionati sarà possibile raggiungere gli artisti al proprio muro per vederli lavorare, tenendo conto che gli street artist non dipingono in orari prestabiliti e che potrebbero esserci delle modifiche ai piani di lavoro in caso di pioggia.

Artisti

Al lavoro nel primo week end di Festival saranno già in sedici su trentuno: sabato 20 maggio avranno già imbracciato pennelli e bombolette i padovani Any (Via Del Folo Spazio Officina a Cittadella), Boogie.EAD (Liceo Artistico Modigliani a Padova), Peeta (Unipd, via Luzzatti a Padova) e Tony Gallo (Scuola Falconetto a Padova), la bresciana Vera Bugatti (Primaria S. Camillo De Lellis a Padova) e i francesi 68% (Palaindoor di Padova), Bagdad (Alì Supermercati di Albignasego), Fortunes (Palagozzano di Padova), Gloar (IIS Euganeo di Este). All’opera da domenica 21 maggio anche Giulio Masieri (InfoCamere in Corso Stati Uniti a Padova), Shife (Alì Supermercati a Selvazzano Dentro), l’olandese JDL su una facciata dell’INAIL in Via Nancy a Padova e il tedesco Kera1 (Primaria Petrarca di Limena).

Euganeo

Lunedì 22 sarà poi la volta di Alessio-B di cominciare a lavorare con i suoi stencil allo Stadio Euganeo di Padova, mentre martedì 23 si metteranno all’opera Capo.Bianco alla Biblioteca Comunale di Limena e Mrfijodor su un muro privato in via dei Livello a Padova. Giovedì 25 maggio Any sarà alle prese con il Palantenore di Padova, Cuboliquido con il muro messo a disposizione da ANCE in via Gaspare Gozzi a Padova, Zero Mentale con la Sede della Protezione Civile di Mestrino e la crew de La Crémerie con la facciata dell’ITET Girardi di Cittadella. Cominceranno, inoltre, la loro esperienza da street artist anche gli allievi della 4E del Liceo Artistico Modigliani di Padova, che dipingeranno su una facciata della loro scuola un’opera progettata con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

Secondo week end

Con il secondo week end di Festival, che vedrà già molte opere finite o a un buon punto di esecuzione, partiranno anche i lavori di Nerone (Parco Etnografico di Rubano, dal 27 maggio), Yama (Campus Agripolis di Legnaro, dal 27 maggio) e Anna Conda (Alì Supermercati di Fontaniva, dal 28 maggio). A partire da lunedì 29 maggio cominceranno a lavorare anche le artiste Alessandra Carloni (muro privato in Via dei Livello a Padova) e Doa Oa (muro ANCE, Passeggiata Miolati a Padova) e dal 30 maggio il gruppo di artisti composto da Andrea Crespi (muro privato in Via dei Livello a Padova), David Karsenty (Alì Supermercati di Via Verrocchio a Padova), Medianeras (LM Space di Cittadella) e Waro (ITET Girardi di Cittadella). Chiudono il calendario l’avvio dei lavori di Daco (31 maggio, Primaria Radice a Padova) e la crew francese La Crémerie, dal 1 giugno pronta a colorare il cavalcavia di Via Pinaffo a San Giorgio delle Pertiche.