Svolta nel caso Grafica Veneta

L'avvocato Fabio Pinelli, legale di Grafica Veneta: «Riteniamo che sia preferibile chiudere con una sanzione pecuniaria e non dover stare nelle maglie della giustizia per anni per poi vedersi giudicati innocenti. Grafica Veneta è disposta a una elargizione verso i lavoratori coinvolti in questa brutta vicenda con modalità che saranno concordate con l'autorità giudiziaria»