Tram, il Tar riattiva la sospensiva e per la seconda linea si allungano i tempi

Il Tar mette nei guai l'amministrazione sulla seconda linea del tram. La sospensione approvata ad aprile infatti non è stata confermata e adesso i tempi per la realizzazione potrebbero prolungarsi di parecchio.

I fatti

Il 29 aprile scorso Aps Holding aveva stipulato il contratto con il raggruppamento vincitore della gara d'appalto, superando tutte le criticità emerse in precedenza. Durante le successive verifiche però era stata trovata una interdittiva dell'Anac nei confronti di Italiana Sistemi srl, che è la capogruppo delle imprese che si sono aggiudicare il bando di realizzazione della seconda linea da 55 milioni di euro. L'Anac contestava all'azienda delle irregolarità contributive. Il Tar del Lazio, dove era stato presentato ricorso, aveva deciso di sospendere il provvedimento in attesa di una relazione per chiarire la situazione in attesa della camera di consiglio. Nel frattempo Aps firma il contratto con loro. Arriva la relazione e il Tar si è riservato di esprimersi nel merito nelle prossime settimane, revocando però la sospensiva dell'interdittiva. E' probabile che ci sia la società impugni e vada al Consiglio di Stato.

Ritardi

Tutto questo però potrebbe provocare dei ritardi. Il termine dei lavori era previsto per il 2024, quindi con due anni di anticipo rispetto alla scadenza dei fondi europei del Pnrr. La palla ora passa nelle mani di Asp Holding che è la stazione appaltante. Aps può decidere di far continuare lo stesso l'iter dei lavori oppure attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato. Un'altra possibile soluzione è la sostituzione dei progettisti, visto che si tratta di un gruppo di aziende separato rispetto a quelle vincitrici.