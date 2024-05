La Focacceria del Portello compie 25 anni: Appe le dona una targa

Era il 1999 quando Francesco Siciliano ha aperto la sua “focacceria” e, in quel periodo, il Portello era molto diverso da quello attuale: la zona pedonale, con la nuova pavimentazione, sarebbe arrivata solo 5 anni dopo, portando con sé anche una modifica alla viabilità.

25 anni

«Abbiamo rilevato - conferma Francesco con la moglie Annunziata - una precedente pizzeria per asporto, trasformando il locale in un vero e proprio “angolo di Puglia” trapiantato a Padova». E, in effetti, sono tipicamente pugliesi le specialità che si possono ritrovare nel locale di via del Portello, 95: panzerotti, prima di tutto, ma anche focacce e la “puccia” (guai a chiamarlo panino!) farcita con i più svariati e invitanti ingredienti. Oltre a Francesco e alla moglie, nell’attività sono impiegate altre due dipendenti di cui una (Ana) assunta da ben 18 anni. La festa per i 25 anni di ininterrotta attività si è svolta venerdì 17 maggio e, per l’occasione, l’Appe - Associazione Provinciale Pubblici Esercizi, rappresentata dalla presidente Federica Luni e dal consigliere Alessandro Chiarotto, ha consegnato nelle mani di Francesco una targa per celebrare l’importante traguardo raggiunto. «Davvero tanti e sinceri complimenti - ha dichiarato Federica Luni - a Francesco e Annunziata per le capacità professionali e l’impegno che hanno dimostrato di possedere in tutti questi anni: in un settore in cui la vita media della metà dei locali è di meno di 5 anni, saper resistere per così tanto tempo è il primo attestato di grande imprenditorialità».