Nel nome della collaborazione: il Comune di Teolo premia il capitano dei carabinieri Luigi Troiano

La sera del 28 ottobre nella sala comunale di palazzo Bazzi, in occasione del consiglio comunale in seduta pubblica indetto dal presidente Giulia Chiara Giorato, il sindaco di Teolo Moreno Valdisolo, alla presenza del comandante provinciale carabinieri di Padova, colonnello Luigi Manzini, al comandante della compagnia di Abano Terme, capitano Carmelo Recupero e al comandante della stazione di Teolo, maresciallo Giacomo Foti, ha consegnato una targa di riconoscimento al capitano Luigi Troiano, comandate del Nucleo operativo e radiomobile di Abano Terme, con la seguente motivazione: “Con stima e gratitudine per la leale collaborazione istituzionale e il proficuo lavoro svolto al servizio della cittadinanza”.

Targa

Il capitano Troiano, da tempo al comando del Nor di Abano Terme, Cavaliere della Repubblica, decorato della medaglia Mauriziana nonché quella del commissario straordinario per la ricostruzione pos-terremoto dell’Irpinia del 1980, non è nuovo a tali riconoscimenti da parte delle amministrazioni comunali. Infatti già l’11 aprile 2019 è stato nominato “Cittadino Eccellente” dall’allora sindaco di Selvazzano Enoch Soranzo. A seguito delle parole di stima espresse dal sindaco e a quelle del comandante provinciale, il capitano Troiano ha detto cenno della sua carriera militare, che va verso il tramonto, tutta rivolta alla vicinanza ai cittadini e al sostegno delle popolazioni in difficoltà. Tuttavia, a conclusione del discorso, ha fatto presente che l’attestazione di stima, tributato comune di Teolo, lo dedica alla moglie la quale, nel gestire una famiglia numerosa, ha sopperito alle sua assenze in famiglia per essere presente nei delicati servizi Istituzionali.