Tari 2024, l'amministrazione conferma la riduzione della tassa sui rifiuti per le famiglie

Per il terzo anno consecutivo, l’amministrazione comunale di Este ha scelto di abbattere il costo delle tariffe a carico delle famiglie per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Durante l'ultima seduta, il consiglio comunale, con propria delibera, dopo aver preso atto del Piano Economico e Finanziario 2024/2025 validato dal Consiglio di Bacino Padova Sud e aver approvato le tariffe della Tari per l’anno 2024, ha deciso di destinare una quota di 200 mila euro degli utili di Sesa Spa del 2023 a favore delle utenze private, riducendo la tassa sui rifiuti a carico dell’utilizzatore del 2024 per una percentuale del 20% circa.

Il sindaco

«Si tratta di una conferma di quanto già fatto in tutti gli anni del nostro mandato – afferma il Sindaco Matteo Pajola. - La scelta di restituire direttamente ai cittadini, attraverso la riduzione della Tari, una quota degli utili di Sesa, rappresenta non solo un’azione di abbassamento della tassazione locale, ma anche un doveroso segnale verso i proprietari del 51% della Società Partecipata, ossia i cittadini atestini. Fino a quando continueremo ad avere la fiducia dei cittadini per amministrare la città, l’impegno elettorale di ridurre la Tari per tutte le famiglie resterà un caposaldo irremovibile».