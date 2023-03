Tari, riadeguate le scadenze dopo la pandemia. La prima rata torna a maggio

Sono state deliberate le scadenze per il pagamento delle tre rate della Tari 2023 nel Comune di Albignasego: il termine per la prima rata è fissato per il prossimo 31 maggio, mentre le altre scadranno rispettivamente il 30 settembre e il 31 dicembre. Dopo lo slittamento a luglio degli anni precedenti, deciso a seguito dell’emergenza Covid, la prima rata è stata quindi riportata a maggio. La spedizione degli avvisi di pagamento è prevista a partire dalla fine di aprile. Le tariffe – già fissate dal piano finanziario quadriennale 2023-2025 del Consiglio di Bacino Padova Centro - dovrebbero restare invariate rispetto allo scorso anno: il Comune ha infatti dato indicazione in questo senso al Consiglio di Bacino, che ha tempo fino al prossimo 30 aprile per proporre eventuali variazioni al piano.

Il sindaco

«Anche per l’anno 2023 – spiega il Sindaco Filippo Giacinti - l’amministrazione Comunale ha previsto la possibilità di richiedere l’esenzione Tari da parte degli utenti che si trovino in particolari condizioni economiche». Il termine per la domanda per l’anno 2023, cui va allegata la dichiarazione Isee, scade il prossimo 31 agosto.

Come pagare

Chi non avesse ancora provveduto al pagamento delle rate pregresse relative alle annualità precedenti può inoltre chiedere il modello F24 per regolarizzare il pagamento. Ci si può rivolgere all’ufficio tributi telefonando al numero 049804255-236 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.albignasego.pd.it «Dallo scorso anno, per contenere il consumo di carta e i costi connessi all’invio degli avvisi – aggiungere l’assessore al Bilancio Marco Mazzucato – abbiamo previsto la possibilità di riceverli via mail. I cittadini che non l’avessero ancora fatto lo scorso anno possono comunicare all’indirizzo e-mail dell’ufficio tributi la volontà di ricevere la comunicazione in via telematica anziché via posta: un’opportunità che invitiamo a raccogliere e sfruttare».