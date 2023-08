«Tasse comunali invariate fino al 2026»: l'annuncio del sindaco

Nessun aumento della tassazione nei prossimi tre anni: un'intenzione cristallizzata nel Dup, documento unico di programmazione del bilancio di previsione 2024/2026, presentato nel corso del Consiglio Comunale di Albignasego nella seduta dello scorso 31 luglio.

Tasse bloccate

«Le previsioni di entrata da Tari, addizionale Irpef e imposta municipale propria (IMU), così come di tutte le altre imposte di competenza comunale - spiega Marco Mazzucato, assessore al Bilancio - sono state infatti mantenute invariate, per un totale di circa 10 milioni l'anno di cui 3,8 derivanti dall'addizionale Irpef e una cifra analoga dall'imposta municipale propria». Continua inoltre la politica di lotta all’evasione fiscale fin qui intrapresa, con una previsione di entrata di circa 500mila euro per ciascun anno del triennio (2024, 2025 e 2026). Più nel dettaglio le proiezioni circa la composizione delle entrate totali nel 2024 evidenziano in particolare che il 44,54% delle stesse è rappresentato dalle entrate tributarie, il 4,64% dai trasferimento correnti, il 13,22% dalle entrate extratributarie e da proventi di servizi. Il trend delle entrate correnti (entrate tributarie, trasferimenti ed entrate extratributarie) risulta uniforme per tutto il prossimo triennio. «Aumentare la tassazione - spiega il Sindaco Filippo Giacinti - sarebbe stata forse la scelta più facile e immediata, a fronte del continuo aumento delle spese che rendono sempre più difficile la sfida di mantenere in equilibrio i bilanci dei Comuni. Abbiamo deciso di non andare in questa direzione, per non gravare ulteriormente sulle famiglie già alle prese con il peso dell'inflazione. Continueremo con la lotta all’evasione: una scelta di equità che ci consentirà di recuperare risorse scongiurando l’aumento della tassazione».