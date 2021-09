Inaugurato il tavolo di lavoro alla Zip

Il Tavolo di Lavoro per la gestione della Zona Industriale di Padova, proposto dal Gruppo Imprenditori della Zona Industriale di Padova - Gizip, è diventato realtà. Dopo alcune riunioni preparatorie con l’assessore alle Politiche del territorio Andrea Ragona e con le associazioni di categoria padovane interessate ad un’efficace gestione della Zona Industriale padovana, nel corso dell’ultimo incontro il Tavolo di Lavoro da oggi 6 settembre è operativo. Oltre i rappresentanti Gizip e l’assessore ARagona hanno partecipato i rappresentanti di Assindutria Veneto Centro, Cna Padova (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Confapi Padova (Associazione delle Piccole Medie Imprese di Padova aderente alla Confederazione Nazionale della Piccola e Media Industria Privata Italiana), Contartigianato Imprese Padova.

Rovoletto

Particolarmente soddisfatto il Presidente Gizip Roberto Rovoletto: «Constato con piacere che questo Tavolo di lavoro ha già dato dei risultati» spiega, riferendosi all’istituzione del nuovo percorso della linea bus 7 e all’imminente istituzione della nuova linea 21 «si tratta di un chiaro segnale che Ragona ha ben recepito il messaggio di questo Tavolo di lavoro sin dalle riunioni preparatorie. Lo ringraziamo. Finalmente la Zona Industriale possiede uno strumento raccordo fra gli imprenditori della Zip e le istituzioni. Ora è necessario coordinarsi».

Suggerimenti

Il presidente Rovoletto ha inoltre apprezzato l’accoglimento di alcuni dei suggerimenti presenti nel Piano per la gestione della Zip elaborato da Gizip, quali la proposta di realizzazione di un efficace raccordo ferroviario fra la stazione Trenitalia, la Zip, il polo universitario di Legnaro. «Restano comunque aperte molte questioni, fra cui, ora che il Consorzio Zip è in liquidazione, rimane da capire cosa succede nell’applicazione attuale del disciplinare Zip». Il Disciplinare Zip e gli altri argomenti prefissati saranno affrontati con la prossima riunione del Tavolo di lavoro che si terrà in ottobre 2021.