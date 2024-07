Tavolo della pace tra amministrazione e commercianti: «Insieme per il futuro del tram e della città»

«»Si è tenuto oggi, 19 luglio, un incontro tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria per fare il punto sulla situazione generata dai tanti investimenti e lavori Pnrr presenti in città. All’incontro erano presenti il Vicesindaco Andrea Micalizzi, con delega ai Lavori Pubblici, l’Assessore alla Mobilità Andrea Ragona e l’Assessore al Commercio Antonio Bressa. Per il Comune inoltre era presente anche la parte tecnica, e quindi il Direttore Generale Lorenzo Minganti che coordina i diversi settori comunali nella grande stagione di investimenti e Johnny Viel responsabile del cantiere del Sir3. Per le Associazioni di Categoria erano presenti oltre alla Camera di Camera di Commercio, i rappresentanti di Ascom, Confartigianato, Cna, Confesercenti e l’Appe.

«È stato un incontro proficuo e positivo -ha detto il Vicesindaco Andrea Micalizzi- che nasce dalla necessità di fare squadra per affrontare al meglio la grande stagione di investimenti PNRR. Padova ne uscirà migliore, ma siamo anche consapevoli che questa fase di lavori porta con sé inevitabili disagi che dobbiamo e vogliamo affrontare insieme. Abbiamo grande rispetto del ruolo e del contributo che possono dare le Associazioni di Categoria - conclude Micalizzi- e il lavoro di squadra è da sempre la forza di Padova. Il confronto è stato schietto e positivo e si sono già tracciato alcune azioni comuni con l’obiettivo di migliorare ancora la convivenza della Città con i lavori e la comunicazione puntuale per meglio prevenire disagi. Abbiamo istituito un tavolo di regia permanete allo scopo di condividere al massimo informazioni e modalità di cantiere. Abbiamo rafforzato l’intesa sulle informazioni dei lavori con un canale diretto di comunicazione che anche attraverso le Associazioni di Categoria possono essere veicolati. Infine un’azione mirata per agevolare commercianti, artigiani e imprese ad avere accesso agli sgravi fiscali messi a disposizione dal Comune di Padova. Fermo restando che con la Camera di Commercio ci siamo riservati di approfondire nuove forme di sostegno.

«Stamattina un incontro positivo. -ha detto l’Assessore Andrea Ragona- Da parte di tutti è stato ribadito il fatto che il tram è un’opera fondamentale per la città e abbiamo definito ambiti di lavoro comune per affrontare i prossimi anni di trasformazioni. È un primo passo, e nelle prossime settimane definiremo le modalità operative del tavolo

con l’obiettivo di un confronto propositivo». «Abbiamo concordato un’azione puntuale e condivisa -dichiara l’Assessore Antonio Bressa- di diffusione delle informazioni relative alle agevolazioni per i commercianti e gli artigiani che sono insediati lungo i cantieri delle nuove linee tranviarie per fare in modo che i 1.774.000€ stanziati dall’Amministrazione Comunale possano diventare un concreto sostegno e un segnale di attenzione alle realtà in questo momento più esposte. Un clima di collaborazione tra associazioni di categoria e amministrazione è infatti il modo migliore per condividere le notizie sulla programmazione dei cantieri ma anche per rendere efficaci le misure di sostegno».

“L'incontro avvenuto oggi con amministrazione comunale è stato un passo positivo verso la risoluzione dei problemi causati dai cantieri a Padova. La creazione di un tavolo di lavoro e la disponibilità a valutare una modulazione dei cantieri dimostrano l'impegno di entrambe le parti nel trovare soluzioni concrete. È importante continuare il dialogo e monitorare la situazione per garantire che i disagi siano minimizzati. - commenta il presidente di Confesercenti Nicola Rossi – Tutti i cantieri della città, sia quelli per il tram che quelli di normale manutenzione, seppur necessari, stanno causando notevoli disagi. È quindi fondamentale trovare un equilibrio tra le esigenze dei cantieri e quelle dei commercianti” Sostegno alle piccole imprese “Positive le agevolazioni già attuate, ma auspichiamo che gli incentivi per le attività commerciali interessate dai lavori del tram vengano estesi ad altri imposte”

La proposta “I cantieri del tram a Padova rappresentano un'importante occasione per ripensare la mobilità e lo sviluppo economico della città. Non solo nelle zone di passaggio del tram, ma in tutto il territorio comunale, si avranno modifiche nei flussi di persone e merci. Per questo motivo, è fondamentale che il Comune commissioni uno studio ad hoc che analizzi questi cambiamenti e individui nuove opportunità per l'insediamento di attività commerciali e la creazione di posti di lavoro. Lo studio dovrà tenere conto delle modifiche alla viabilità causate dai lavori del tram, ma anche di altri fattori come l'invecchiamento della popolazione, la diffusione dell'e-commerce e le nuove tendenze del consumo. L'obiettivo è quello di capire come si muoveranno le persone in futuro e quali saranno le zone più attrattive per le nuove attività.”