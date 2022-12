Le tazze realizzate dai ragazzi di Down Dadi "offerte" nelle gioiellerie padovane

«Una tazza piena di felicità» è il nome del progetto che i soci di Federpreziosi Padova, gruppo che riunisce i gioiellieri e gli orafi aderenti a Confcommercio Ascom, hanno scelto di realizzare per le prossime festività natalizie, è diventato un video. Come si ricorderà, di recente infatti i componenti di Federpreziosi hanno avuto modo di incontrare e conoscere una splendida realtà di Padova, la Cooperativa Vite Vere Down Dadi, www.downdadi.it, che si occupa di costruire una vita il più possibile autonoma a persone con disabilità intellettiva, sia dal punto di vista occupazionale, che abitativo e affettivo-relazionale. Nei giorni scorsi, da parte del presidente di Federpreziosi Padova, Simone Tasinato e della responsabile della Cooperativa Patrizia Tolot, è avvenuta la consegna ai titolari delle gioiellerie aderenti all’iniziativa delle tazze, opera dei ragazzi coinvolti nel progetto della cooperativa.

Tasinato

«E’ un oggetto che doniamo ai nostri clienti affezionati - ha detto Tasinato - che testimonia quanto i ragazzi della cooperativa siano in grado di fare con le loro abilità speciali e la loro gioia di vivere: un modo per aiutare a far conoscere questa importante risorsa del nostro territorio e poter così dare un nostro piccolo contributo per il sostegno ai loro progetti futuri». Nel filmato, mentre Tasinato spiega gli obiettivi dell’iniziativa, i ragazzi di Down Dadi sono all’opera per realizzare, col loro estro artistico, non solo le tazze ma anche altri prodotti.

Chi aderisce

Fino al 31 dicembre le gioiellerie e le oreficerie aderenti di Padova e provincia doneranno la tazza ai loro migliori clienti. Sarà possibile anche offrire un contributo libero che si unirà a quanto il gruppo ha raccolto per l'iniziativa e che verrà donato all'associazione. Di seguito l’elenco degli operatori aderenti che presto sarà disponibile su pagina dedicata nel sito www.ascompd.com

Gioielleria Bortolozzo – Piazza delle Erbe - Padova

Gioielleria Maso – Via G. Reni e Piazza delle Erbe - Padova

Ghiro Oro - Viale delle Terme - Abano Terme

Emozioni d’Oro – Via Jappelli - Abano Terme

Medea Ottica Gioielli – Via Sacro Cuore - Padova

Elegance Laboratorio Orafo – Via Martiri d’Ungheria - Abano Terme

Gioielleria Turetta - Via Pietro d’Abano - Abano Terme

Piccole Gioie - Viale Stazione - Montegrotto Terme

Gioielli Nicoletto - Via San Marco - Ponte di Brenta

Gioielleria Amadio – Via San Marco - Ponte di Brenta

L'Orologio - Via Piovese 37 e Via Forcellini 153 - Padova

Passione Antiqua – Viale delle Terme - Abano Terme