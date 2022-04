Teatrando si rinnova col sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, ecco i nuovi appuntamenti

“Teatrando: Giovani e scuola in scena”, il progetto che valorizza i percorsi educativi e formativi dei laboratori scolastici teatrali degli istituti superiori di Padova e provincia, a cura del Vicariato di Este, ha realizzato il proprio sito internet e presentato i prossimi appuntamenti per la rassegna teatrale 2022. La realizzazione del sito è stata possibile grazie al sostegno fornito da Banca Prealpi SanBiagio: parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, dal 2016 l’Istituto di Credito Cooperativo ha una solida presenza nel territorio estense.

Il progetto

«Il nostro Istituto pone grande attenzione alle iniziative artistiche e culturali. Teatrando ha il grande pregio di coinvolgere direttamente i giovani del territorio nelle rappresentazioni teatrali, favorendone la crescita intellettuale e il rafforzamento valoriale - ha dichiarato Leonardo Massaro, estense e consigliere di amministrazione di Banca Prealpi SanBiagio - Dopo due anni, è finalmente possibile tornare agli appuntamenti in presenza, riprendendo il contatto con una socialità immediata che andrà a beneficio dell’intera comunità estense e padovana. L’impegno e la passione profusi da Teatrando hanno inoltre a disposizione, da oggi, una nuova vetrina che consentirà di allargare ulteriormente il proprio pubblico». Gli appuntamenti nel Padovano sono 4. Mercoledì 27 aprile alle 10 si terrà “Parole e Sassi”, con Rosanna Sfragara, nel contesto del progetto “Il Teatro entra nella Scuola”, la tragedia greca raccontata ai ragazzi, rivolto al liceo G.B. Ferrari di Este; venerdì 6 maggio alle 11.00 “#Alice, dove Ti sei smarrita?” è una proposta di video-teatro con riflessioni sul cyberbullismo presso l’istituto comprensivo di Ospedaletto Euganeo, con la conduzione del dibattito a cura del comandante della compagnia dei carabinieri di Este; ancora sabato 7 maggio alle 11 “Prometeo incatenato”, diretto da Michalis Traitsis, una conferenza/lezione realizzata con gli allievi del laboratorio del Centro Universitario di Ferrara, parte del progetto “Il Teatro entra nella Scuola” e rivolta al liceo G.B. Ferrari di Este; infine domenica 8 maggio alle 17.00 “Biancaneve e i due nani”, di Alberto Riello e Massimo Farina, presso il Teatro “S. Giorgio” a Valle San Giorgio di Baone. Manuelita Masìa, referente responsabile di Teatrando, ha commentato: «Nonostante il perdurare dell'emergenza Covid, il progetto vicariale Teatrando ha mantenuto vivi i contatti con gli istituti scolastici del territorio, portando il teatro classico all'interno delle aule e replicando ‘Picciriddi’, prodotto in modalità video dal laboratorio ‘Antonio Corradini’ del liceo artistico G.B. Ferrari di Este, in più istituti. Nove, per il momento, quelli coinvolti, per un totale di circa 1.500 studenti spettatori. Una riflessione articolata sulla mafia, un invito pressante a non voltarsi dall'altra parte e a fare memoria delle tante vittime. Un’esortazione che viene dai giovani, con una forte risonanza emotiva, a rappresentare un monito potente. Le molte repliche sono frutto della coraggiosa scelta del liceo estense, del senso civico e dell'impegno civile degli studenti coinvolti, dell'esemplare conduzione di laboratorio, in Dad, durante la pandemia, nonché dell'utilizzo consapevole e virtuoso dei social. Il tutto per promuovere una cultura della legalità e della cittadinanza responsabile che viene proprio dai giovani».