Il Teatro stabile diventa Fondazione, rotazione tra Padova e Venezia per la presidenza

Il Teatro Stabile diventa una Fondazione. Dopo l'assemblea dei soci di luglio, quando il Comune di Padova si era astenuto, gli accordi sono stati raggiunti in estate e la giunta ha dato l'ok in settimana. Ora manca solo il via libera del Consiglio comunale, dove però non sono previste particolari opposizioni.

La rotazione delle presidenze

I soci fondatori sono la Regione del Veneto e i Comuni di Padova e di Venezia, che a rotazione avranno anche il diritto di nominare il presidente, che resterà in carica per 4 anni. Parteciperanno alla Fondazione anche Treviso, le Camere di Commercio di Padova, di Treviso e di Venezia come soci aderenti. L'obiettivo è quello di fornire all'ente una maggiore omogeneità ordinamentale rispetto agli altri enti teatrali italiani. Infatti, il modello della Fondazione di partecipazione, oltre ad essere quello prevalentemente utilizzato nel settore culturale, viene già adottato spesso da vari Teatri Stabili italiani. Il nuovo “status” consentirà una maggiore efficacia di azione nell'ambito settoriale in cui opera, con la possibilità di acquisire fondi da soggetti diversi dai fondatori e intercettare contributi per garantire una maggiore attività di controllo e vigilanza sull’amministrazione. Per quanto riguarda il management, è stata prevista una direzione generale oltre alla direzione artistica attuale, in modo da valorizzare l’autonomia organizzativa e garantire un coordinamento nella gestione delle attività amministrative. Sarà prevista la possibilità di nominare, oltre al direttore artistico, ulteriori artisti (curatori o artisti,registi residenti) che possano creare una direzione artistica in grado di rispondere ad altre esigenze delle attività.