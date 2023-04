TedX, sabato le performance dei 10 speaker per la decima edizione padovana

Più di 150 storie raccontate a quasi 15.000 persone. 400 volontari uniti dalla voglia di realizzare un evento senza precedenti per la propria città e più di 100 partner - tra piccole e grandi imprese, istituzioni, enti locali, associazioni di categoria e università - che hanno voluto credere nel progetto e supportarlo lungo tutto il suo cammino. Sono questi i numeri che festeggerà il TEDxPadova durante la sua decima edizione, in programma per sabato 15 aprile a partire dalle 15:30, presso il Centro Congressi di Padova.

Pasqualetto

«Grazie al nostro TEDx, negli anni la città di Padova è diventata un vero e proprio motore di innovazione, cambiamento e una fucina di idee e contaminazioni culturali nel Nordest» spiega Carlo Pasqualetto, licensee di TEDxPadova. «Fin dalla prima edizione ha voluto essere un luogo d’incontro privilegiato e collettore di menti eccezionali, che hanno portato la loro visione, i loro valori e le loro prospettive non convenzionali e che anche quest’anno regaleranno le loro storie alla comunità padovana. Ma non solo, attraverso la nostra “conferenza spettacolo”, abbiamo avuto la possibilità di dar vita a importanti progetti per la città, che si diramano in numerosi ambiti, come l’arte e la cultura, l’inclusione sociale e la salvaguardia dell’ambiente e che anche quest’anno confermano il nostro impegno per rendere la città ancora più attrattiva e visionaria».

Bresci

«Tutti questi momenti di scambi di idee, connessioni umane e confronti di storie di vita richiedono grande lavoro, forte dedizione e un’importante struttura organizzativa. Ma da 10 anni, questo enorme sforzo collettivo ci ripaga con tanti risultati e soddisfazioni, che si ripartiscono fra tutti i protagonisti di TEDxPadova» commenta Edonella Bresci, Event Manager di TEDxPadova. «In primis il team di volontari, senza il quale il progetto non potrebbe vedere la luce, ma anche tutta la rete di imprese e istituzioni partner e sponsor, che anno dopo anno sono sempre più orgogliose di prendere parte al nostro evento. Ultimi ma non per importanza i nostri speaker, che con la loro passione e le loro parole, dal bollino rosso del nostro palco ci regalano ogni anno emozioni indimenticabili. Anche loro nel tempo si sono appassionati alle storie del nostro TED e si sono legati a lui e alla nostra città. Per questo, il 15 aprile, in sala con noi ci saranno più di 70 speaker delle passate edizioni, pronti ad ascoltare nuove idee di valore dedicate a questo splendido anniversario».

Gli speaker

A presentare l’evento sarà Brenda Lodigiani, attrice, imitatrice e conduttrice, che con il suo stile ironico e spigliato introdurrà le storie dei 10 speaker di TEDxPadova DIECI:

-SARA STEFANIZZI (in arte KUROLILY): la streamer e videogiocatrice da più di 200mila follower, che sul palco di TEDxPadova racconterà il suo modo di comunicare con le nuove generazioni. Un dialogo costruttivo e costante, che dalle piattaforme social come Twitch riesce ad approdare anche sul mondo offline, costruendo scambi di valore, di energie e di utilità sociale.

-GIANCARLO COMMARE: il giovane attore rivelazione, che evocherà un tema molto sentito dalla sua generazione e non solo, ovvero i pericoli della ricerca costante della perfezione e dell’eccellenza a tutti i costi.

-MARGHERITA TERCON: l’influencer con la sindrome di Asperger, che ogni giorno combatte gli stereotipi sull’autismo e che darà voce ai “bambini di vetro”, ovvero di quelle persone cresciute in una famiglia in cui uno o più membri hanno una disabilità, e che spesso proprio per questo motivo rimangono invisibili e trasparenti.

-LORENZO MARINI: eccellenza nel mondo dell’arte e della pubblicità, che con le sue idee ha portato in alto il nome dell’Italia nel mondo. Creatività, unicità, immaginazione e determinazione, saranno le parole chiave del suo speech.

-MARIA FOSSATI: la designer di protesi robotiche per l’uomo, che attraverso la sua esperienza umana e professionale, spiegherà al pubblico di Padova Congress perché indossare un arto meccanico, e di conseguenza “completare” il proprio corpo, non significa soltanto compensare un deficit funzionale ma prima di tutto regala un’emozione in grado di risuonare a livello profondo in ciascuno di noi.

-DUCCIO FORZANO: l’autore dietro alle telecamere di alcuni dei programmi più seguiti della tv italiana, che ha scoperto il fascino e la bellezza di questo mestiere a 35 anni, grazie alla fiducia riposta in lui da Claudio Baglioni. Grazie alla sua storia di riscatto sociale e incredibile forza d’animo, andremo a fondo nella relazione tra talento, occasioni da cogliere e voglia di rivincita.

-LENA PERNAS: la giovane scienziata che dirige un laboratorio di ricerca sull’immunologia e che 10 anni fa è stata tra le prime volontarie della conferenza TED patavina. Dopo aver viaggiato per il mondo per le sue attività di ricerca, torna a Padova per raccontare la sua storia e accompagnarci alla scoperta del mondo dell’immunologia e delle scoperte che ci permetteranno di “invecchiare meglio”.

-GIULIO BUCIUNI: il docente del Trinity College di Dublino, che studia le città, la distribuzione geografica dell’innovazione e degli impatti economici e sociali che essa produce. Con il suo speech ci racconterà la storia di 10 città “underdog” che, alla pari delle grandi metropoli occidentali, si stanno adoperando per essere sempre più competitive e rimuovere le barriere che separano lo sviluppo e la crescita delle periferie.

-ANGELA TROCINO: la ricercatrice dell’Università di Padova, che ci descriverà come evolverà la nostra alimentazione tra 10 anni. Cosa mangeremo? Cosa sta cambiando? Come soddisferemo i nostri fabbisogni nutrizionali e alimentari, in un mondo sempre popolato e con sempre meno risorse? Questi alcuni degli interrogativi ai quali proveremo a rispondere.

-FLAVIO FUSI PECCI: l’esperto di evoluzione stellare, che porterà gli ospiti di TEDxPadova in un viaggio alla scoperta delle origini del cosmo. Assieme a lui, scopriremo cosa è successo veramente nei primi istanti di vita dell’universo e capiremo come sarà il futuro di noi “figli delle stelle” tra 10 milioni di anni.