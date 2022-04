Sono in vendita i biglietti per la nona edizione del TEDxPadova

Apre venerdì 1 aprile la vendita dei biglietti per la nona edizione del TEDxPadova, tra le conferenze TED più seguite in Italia, in programma il 7 maggio, dalle 15, al Centro congressi di Padova.

L'evento

Protagonisti dell’evento, il cui fil rouge sarà il Sottosopra, saranno 10 menti eccellenti del nostro tempo, che si alterneranno sul palco per parlare di idee innovative in grado di portare un cambio di paradigma e aprire prospettive nuove e rivoluzionarie. I biglietti sono acquistabili da venerdì 1 aprile online, sulla pagina Eventbrite di TEDxPadova, con un’offerta speciale dedicata a studenti e Alumni dell’Università di Padova, nell’anno in cui l’Ateneo patavino celebra i suoi 800 anni. Si tratta anche di uno dei primi eventi che saranno ospitati nel nuovo Centro congressi della Fiera di via Tommaseo, la cui inaugurazione è attesa per il 7 aprile.