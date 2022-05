Guardare il mondo da un altro punto di vista: è il Sottosopra di TEDx

Il tema di quest'anno è il Sottosopra. L’appuntamento con questa nuova dimensione è per sabato 7 maggio 2022, con la nona edizione di TEDxPadova, a partire dalle 15:30 presso il Centro congressi di Padova, sostenuta anche quest’anno da Crédit Agricole FriulAdria e PwC Italia.

Il TEDx

L’evento è stato presentato la mattina di lunedì 2 maggio a Palazzo del Bo con Carlo Pasqualetto, licensee di TEDxPadova, Edonella Bresci, event manager di TEDxPadova, Fabrizio Dughiero, prorettore al Trasferimento Tecnologico e ai rapporti con le imprese dell’Università degli Studi di Padova, e Roberto Zilio, responsabile commerciale di Crédit Agricole a Padova. «Per noi Sottosopra è un modo per rappresentare i tempi che stiamo vivendo, in cui tutto ciò che prima era quotidianità si è trasformato. Negli ultimi anni sono cambiati molti dei paradigmi tradizionali del nostro mondo, e noi con loro: in questo senso Sottosopra per noi guadagna un’accezione positiva, significa anche imparare a conoscere e vedere le cose da un altro punto di vista rispetto al nostro, per crescere come persone e come società» spiega Pasqualetto. Presentati da Lorenzo Maragoni, attore, regista, autore teatrale e poeta, nel 2021 campione italiano di Poetry Slam, con il supporto dei Borgatta’s Factory, saranno protagonisti sul palco 12 innovatori: Gaya Spolverato, chirurga oncologica, cofondatrice di Woman in Surgery Italia e prorettrice alle Pari opportunità del Bo, Alberto Venturelli, arciere e retrorunner, Ilaria Gaspari, filosofa, scrittrice e giornalista, Giovanni Motta, artista, pittore, scultore e crypto artist, Leopoldo Benacchio, professore ordinario dell'Osservatorio astronomico di Padova, Violeta Benini, ostetrica esperta in riabilitazione pelvica, equilibrio mestruale, microbiota vaginale e sessualità consapevole. E ancora Nina Tandon, Ceo e cofondatrice di Epibone Inc, società di ingegneria biomedica che ha sviluppato una tecnologia per creare tessuto osseo a partire da cellule staminali mesenchimali del paziente da utilizzare negli innesti ossei, Laura Caroleo, sociologa ed esperta di mass media, Elena Salmistraro, product designer ed artista che vive e lavora a Milano, Robin Balser, fondatore di Vinokilo, movimento che organizza eventi pop-up in tutta Europa per la vendita al chilo di vestiti vintage usati, Davide Santacolomba, pianista, e Federico Vione Ceo di W-Group.