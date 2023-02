Cadoneghe, installate 33 nuove telecamere di videosorveglianza

Sono state installate in questi giorni nel territorio del Comune di Cadoneghe 33 nuove telecamere per la videosorveglianza.

La strumentazione è presente lungo tutti i punti di accesso al territorio comunale sia per le strade principali che per quelle secondarie. Telecamere anche in luoghi particolarmente sensibili dal punto di vista della sicurezza, come la passerella pedonale tra Torre e Cadoneghe e altri "zone calde" oggetto negli anni di segnalazioni da parte delle Forze dell'Ordine e dei cittadini. Monitorati anche gli incroci principali e tutte le isole ecologiche, per prevenire il fenomeno degli abbandoni illeciti di rifiuti. Tutte le telecamere trasmetteranno le immagini in diretta alla centrale operativa in allestimento presso il comando di polizia locale, consentendo così agli agenti una visione in tempo reale di quanto avviene nel territorio come strumento di prevenzione e successivamente anche di indagine per eventuali reati.

Il progetto, dal costo di circa 180mila euro, è stato fortemente voluto dall'attuale Amministrazione del Comune di Cadoneghe e soprattutto dal sindaco Marco Schiesaro, che commenta: «Tra qualche settimana, non appena saranno attive le telecamere saremo in grado non solo di individuare qualunque veicolo entri o esca dal territorio comunale, ma anche le targhe segnalate o sospette che ne circolano all'interno. Siamo tra i primi comuni a dotarci di una rete così capillare di videosorveglianza, che rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia. Era una promessa che avevamo fatto ai nostri cittadini sin dalla campagna elettorale perché vivere in un Comune sicuro è la prima richiesta che riceviamo ogni giorno dalle famiglie di Cadoneghe».