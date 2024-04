Sicurezza, attivate nella Bassa 28 nuove telecamere per sorvegliare il territorio

È stato predentato nella Sala Consiliare del Comune di Este il progetto dedicato alla sicurezza che ha visto la recente installazione di 28 nuove telecamere di videosorveglianza nei comuni aderenti al servizio associato di Polizia Locale Saple - Servizio Associato Polizia Locale Estense: Este, Baone, Cinto Euganeo, Vo', Sant'Elena e Lozzo Atestino.

Il progetto

In conferenza stampa erano presenti i sindaci - o assessori delegati - dei Comuni aderenti al servizio, il comandante della polizia locale, i rappresentanti dei carabinieri per le stazioni di Este e Lozzo Atestino, i tecnici della ditta Sicuritalia. Le telecamere, dal valore complessivo di oltre 110mila euro, permetteranno di aumentare la sicurezza pubblica e stradale, aiutando le forze dell’ordine nel ricercare e individuare eventuali autori di reati di diversa natura. L’acquisto e l’installazione delle telecamere è frutto di un co-finanziamento da parte dei comuni del distretto Saple, con un contributo del valore di 49mila euro proveniente dalla Regione del Veneto. «Si tratta di un contributo richiesto nel 2020, su iniziativa della precedente amministrazione comunale di Este, dall’allora Consigliere delegato alla sicurezza Giuseppe Raffo, che ci tengo a menzionare» ha precisato il consigliere Stefano Agujari Stoppa.

Telecamere

Nel Comune di Este, sono state installate 5 nuove telecamere, nei centrali punti di Viale Fiume e via Byron. Le videocamere si aggiungono alle 4 recentemente attivate presso la stazione delle corriere. Nel Comune di Baone, in tre diverse postazioni (Valle San Giorgio, centro di Baone e Calaone), sono state installate 8 telecamere, oltre a 3 nuovi lettori targhe. A Cinto Euganeo, tra la frazione di Fontanafredda e il centro di Cinto, sono attive 2 nuove postazioni con 3 telecamere e 2 nuovi lettori targhe. A Lozzo Atestino, nella Piazza centrale, sono state attivate 4 nuove videocamere. A Vo’, nella zona adiacente allo stadio, sono presenti 2 telecamere. Infine, a Sant’Elena, in tre incroci molto frequentati (tra SP42 e via L. Da Vinci; tra SP8 e SP42, località Quattro Vie SP8) sono state posizionate, in totale, 6 videocamere. Le installazioni sono state eseguite dalla ditta Sicuritalia. Oggi l’intero territorio Saple conta la presenza, in totale, di 79 telecamere di videosorveglianza e 27 lettori targhe, mantenendo sempre costante l’attenzione.

Saple

I sindaci e i delegati dei 6 comuni del territorio Saple hanno concordato sull’importanza dell’attenzione alla sicurezza, tema molto sentito dalla comunità e sul quale è doveroso investire energie e risorse anche in futuro. Il sentito ringraziamento di tutti i presenti è andato alle forze dell'ordine per il loro incessante operato al servizio del cittadino.